Британский министр: начало переговоров с ЕС по вопросу о Brexit стало многообещающим

БРЮССЕЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис назвал многообещающим начало переговоров о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза. Соответствующую точку зрения он озвучил в понедельник в Брюсселе по итогам первого дня официальных дискуссий со своим коллегой из ЕС Мишелем Барнье.

"Нам предстоит пройти долгий путь, но у нас было многообещающее начало, это были очень продуктивные переговоры. Мы сделали вместе первые, жизненно важные шаги, - отметил Дэвис. - Достижение сделки в высшей степени возможно".

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались в бельгийской столице 19 июня. Они должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода на ратификацию достигнутых договоренностей в национальных парламентах.

Дэвис рассказал о том, что британский премьер-министр Тереза Мэй проинформирует лидеров сообщества о своих планах относительно стартовавших переговоров на встрече глав государств и правительств ЕС в Брюсселе 22 июня. "После этого мы опубликуем детальный документ, в котором будут описаны наши предложения", - добавил он.

Министр обратил внимание на то, что приоритеты Лондона, которые были опубликованы в начале февраля, не изменились. Они включают в себя, в частности, намерение Великобритании покинуть не только ЕС, но и общий рынок.

Три рабочие группы

Как говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства, переговоры будут вестись изначально в рамках трех рабочих групп - по правам граждан, по урегулированию финансовых вопросов и по другим проблемам разделения. Вопрос о границе между Ирландией (членом ЕС) и Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного Королевства, будет обсуждаться отдельно.

Объясняя причины, по которым тема границы не станет предметом изучения рабочих групп, Дэвис пояснил, что это связано с тем, что речь идет о большом объеме сложных для обсуждения проблем. Он добавил, что дискуссии на эту тему, вероятнее всего, будут вестись до последнего момента. "Это технически сложный вопрос, но я уверен, что его можно решить, - сказал министр. - Для этого может понадобится довести процесс до конца, определившись, какими будут наши договоренности в области таможни и соглашений о свободной торговле".

Вынужденное согласие Лондона

Как заметил ведущий политический обозреватель телеканала Sky News Фейсал Ислам, первая опубликованная по итогам переговоров информация свидетельствует о том, что Лондон принял позицию ЕС, согласно которой торговые переговоры начнутся лишь после того, как стороны договорятся по поводу размера "счета за Brexit" и прав проживающих в Великобритании граждан ЕС, и наоборот. "Весьма очевидно, что мы полностью согласились со схемой, разработанной Еврокомиссией для будущих переговоров, когда сначала обсуждаются права европейских граждан и урегулируются финансовые вопросы", - написал он на своей странице в Twitter.

pretty clear that we have completely accepted the European Commission's structure for talks - citizen rights, financial settlement first — Faisal Islam (@faisalislam) 19 июня 2017 г.

Ранее Лондон говорил о намерении обсуждать эти темы параллельно, что вызвало отрицание со стороны ЕС в целом.

Ориентировочными датами начала следующих раундов названы 17 июля, 28 августа, 18 сентября и 9 октября.