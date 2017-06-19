США готовы оказать Великобритании поддержку после теракта у мечети в Лондоне

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. США решительно осуждают теракт близ мечети в лондонском районе Финсбери-парк и выражают готовность оказать Великобритании любую необходимую поддержку. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении американского Госдепартамента.

"США решительно осуждают атаку прошлой ночью, которая, по всей вероятности, была направлена против мусульман. Мы выражаем наши соболезнования семьям и общине жертв, мы надеемся на скорейшее выздоровление пострадавших", - отмечается в документе.

"Мы высоко оцениваем действия тех, что сразу отреагировал на [ЧП] и мужество прохожих, задержавших нападавшего и удерживавших его до прибытия [представителей] властей. США готовы оказать любую поддержку Великобритании, которую власти сочтут нужной в это тяжелое время", - отметило внешнеполитическое ведомство США.

19 июня около 00:20 (02:20 мск) белый фургон въехал в толпу мусульман, возвращавшихся с ночной молитвы в районе Финсбери-парк. Водитель машины был схвачен прохожими и передан стражам порядка. Всего в результате инцидента один человек погиб, 10 получили ранения. Двум из них помощь была оказана на месте, восемь пострадавших были госпитализированы.