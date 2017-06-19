Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 57.96
€ 64.86
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США готовы оказать Великобритании поддержку после теракта у мечети в Лондоне

Международная панорама
19 июня, 23:20 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 19, июня. /ТАСС

США решительно осуждают теракт близ мечети в лондонском районе Финсбери-парк, заявили в Госдепартаменте

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. США решительно осуждают теракт близ мечети в лондонском районе Финсбери-парк и выражают готовность оказать Великобритании любую необходимую поддержку. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении американского Госдепартамента.

Читайте также новости по теме:
Наезд фургона на толпу в Лондоне
© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

В результате инцидента на северо-востоке Лондона погиб один человек

СМИ: в результате наезда автомобиля на людей в Лондоне, возможно, погибли два человека

Наезд фургона на толпу в Лондоне. Хроника событий

"США решительно осуждают атаку прошлой ночью, которая, по всей вероятности, была направлена против мусульман. Мы выражаем наши соболезнования семьям и общине жертв, мы надеемся на скорейшее выздоровление пострадавших", - отмечается в документе.

"Мы высоко оцениваем действия тех, что сразу отреагировал на [ЧП] и мужество прохожих, задержавших нападавшего и удерживавших его до прибытия [представителей] властей. США готовы оказать любую поддержку Великобритании, которую власти сочтут нужной в это тяжелое время", - отметило внешнеполитическое ведомство США.

19 июня около 00:20 (02:20 мск) белый фургон въехал в толпу мусульман, возвращавшихся с ночной молитвы в районе Финсбери-парк. Водитель машины был схвачен прохожими и передан стражам порядка. Всего в результате инцидента один человек погиб, 10 получили ранения. Двум из них помощь была оказана на месте, восемь пострадавших были госпитализированы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Наезд фургона на толпу в Лондоне
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
10
"Друг Гельмут": как канцлеру ФРГ удавалось найти общий язык со всеми лидерами России
15
"Канцлер единства": жизнь и карьера Гельмута Коля
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Юрист: поправки в ТК о работе в выходные выгодны работодателям и невыгодны работникам
2
Лодка с детьми перевернулась на Ладожском озере
3
Случаи столкновения поездов в Москве и Московской области. Досье
4
Результаты ЕГЭ по русскому языку будут известны на пять дней раньше
5
Вице-президент США встретится 20 июня в Вашингтоне с президентом Украины
6
Эксперты нашли в организме Кэрри Фишер следы наркотиков
7
На Курском вокзале в Москве столкнулись два электропоезда
Темы дня
Загрузка...
Реклама