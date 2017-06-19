Reuters: освобожденный властями КНДР американский студент скончался

НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. /ТАСС/. Освобожденный властями КНДР американский студент Отто Фредерик Вомбиер скончался в США. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

Вомбиер прибыл в КНДР 25 декабря 2015 года из Пекина в составе туристической группы, а ночью 1 января 2016 года он пробрался в служебное помещение предназначенной для иностранных туристов гостиницы и сорвал со стены вывешенный там политический плакат.

В итоге студент был приговорен Верховным судом КНДР к 15 годам тюремного заключения с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии. Его обвинили в попытке "подорвать единство корейского народа".