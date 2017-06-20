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Главы МИД государств Балтийского моря обсудят будущее региона на встрече в Рейкьявике

Международная панорама
20 июня, 1:12 UTC+3 РЕЙКЬЯВИК /Корр. ТАСС, Юрий Михайленко

Россию в сессии Совета государств Балтийского моря будет представлять первый заместитель главы МИД Владимир Титов

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РЕЙКЬЯВИК /Исландия/, 20 июня. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Главы и заместители руководителей МИД 11 стран балтийского региона обсудят его будущее в столице Исландии на министерской сессии Совета государств Балтийского моря (СГБМ). В этом году отмечается 25-летний юбилей учреждения Совета, который с 1992 года играет роль важного форума для межправительственного сотрудничества.

Как сообщили корр. ТАСС в исландском Министерстве иностранных дел, в сессии примут участие главы дипломатических ведомств Дании, Германии, Латвии, Норвегии, Польши, Швеции, Эстонии и самой Исландии, председательство которой в СГБМ истекает этим летом. Россию будет представлять первый заместитель главы МИД Владимир Титов. Из Литвы и Финляндии также приедут заместители руководителей ведомств. Еврокомиссию, которая является членом СГБМ, будет представлять генеральный секретарь Европейской службы внешних действий Хельга Шмид.

В качестве основных тем сессии обозначены будущее региона Балтийского моря и вопросы воплощения на его территории поставленных ООН целей в области устойчивого развития. Будет обсуждаться сотрудничество стран-членов в сферах научных исследований и внедрения инноваций, гражданской защиты, охраны природы и защиты прав человека. Предстоит подвести итоги годового исландского председательства в СГБМ. Приоритетами, которые правительство островного государства обозначило на этот срок для Совета, были защита детей от насилия, обеспечение равноправия и соблюдения демократических принципов в странах региона, столкнувшегося с сильнейшим притоком беженцев и мигрантов.

Как и Исландия, Россия председательствовала в Совете уже дважды - в 2001-2002 и 2012-2013 годах. 18-я министерская сессия СГБМ проходила в Калининградской области в июне 2013 года.

Совет был учрежден 25 лет назад по инициативе руководителей МИД Германии и Дании как форум для содействия сотрудничеству в регионе, поддержания в нем стабильности и укрепления демократии. В СГБМ действуют специальные группы представителей глав правительств стран-членов: по борьбе с организованной преступностью (с 1995 года) и торговлей людьми (с 2006 года). СГБМ также координирует работу экспертных групп, в том числе по ядерной и радиационной безопасности, по устойчивому развитию - "Балтика-21", по морской политике и делам молодежи.

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