Лидеры США и Панамы рассмотрели пути восстановления демократии в Венесуэле

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ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Внутриполитический кризис в Венесуэле стал одной из главных тем состоявшихся в понедельник в Вашингтоне переговоров между президентом США Дональдом Трампом и его коллегой из Панамы Хуаном Карлосом Варелой. Об этом заявила по итогам встречи пресс-служба Белого дома.
По ее свидетельству, Трамп и Варела рассмотрели "находящуюся во все более плачевном состоянии ситуацию в Венесуэле и важность восстановления демократических норм в этой стране".
Кроме того, Трамп "подчеркнул необходимость продолжения сотрудничества с целью пресечения торговли наркотиками и незаконной миграции в регионе и высоко оценил" действия Варелы в этой сфере.
В связи с этим стороны отметили важность двустороннего диалога высокого уровня по вопросам безопасности, предстоящий раунд которого состоится позднее в июне в Панаме.
Наконец, Трамп поздравил Варелу с расширением Панамского канала, "идущим во благо американскому и панамскому бизнесу и являющимся ключевым источником экономического роста в регионе".