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Лидеры США и Панамы рассмотрели пути восстановления демократии в Венесуэле

Международная панорама
20 июня, 1:22 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, июня. /ТАСС

Президент США Дональд Трамп и его коллега из Панамы Хуан Карлос Варела также отметили важность двустороннего диалога по вопросам безопасности, сообщил Белый дом

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ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Внутриполитический кризис в Венесуэле стал одной из главных тем состоявшихся в понедельник в Вашингтоне переговоров между президентом США Дональдом Трампом и его коллегой из Панамы Хуаном Карлосом Варелой. Об этом заявила по итогам встречи пресс-служба Белого дома.

По ее свидетельству, Трамп и Варела рассмотрели "находящуюся во все более плачевном состоянии ситуацию в Венесуэле и важность восстановления демократических норм в этой стране".

Кроме того, Трамп "подчеркнул необходимость продолжения сотрудничества с целью пресечения торговли наркотиками и незаконной миграции в регионе и высоко оценил" действия Варелы в этой сфере.

В связи с этим стороны отметили важность двустороннего диалога высокого уровня по вопросам безопасности, предстоящий раунд которого состоится позднее в июне в Панаме.

Наконец, Трамп поздравил Варелу с расширением Панамского канала, "идущим во благо американскому и панамскому бизнесу и являющимся ключевым источником экономического роста в регионе".

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Персоны
Трамп, Дональд Варела, Хуан Карлос
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
США Панама Венесуэла
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