Глава МИД Катара обсудит в США последствия блокады со стороны арабских стран

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани посетит на следующей неделе Вашингтон, где обсудит последствия экономической блокады эмирата со стороны некоторых арабских государств, а также влияние бойкота на борьбу с терроризмом. Об этом сообщило агентство Reuters.
Выступая в катарской столице Дохе, глава МИД отметил, что готов начать диалог с другими странами Персидского залива для разрешения кризиса на основе четких принципов. Он добавил, что урегулирование ситуации станет возможным благодаря посредничеству Кувейта.
Однако ранее в понедельник Аль Тани заявил, что власти эмирата отказываются от прямых переговоров с арабскими странами для преодоления дипломатического кризиса до тех пор, пока не будет снята экономическая блокада. В случае продолжения транспортного и экономического бойкота Доха рассчитывает на помощь Кувейта, Омана и Турции.
5 июня Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром; они объяснили это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе о прекращении морского и воздушного сообщения, высылке дипломатов и подданных Катара. В Дохе считают такие действия неоправданными, а обвинения в свой адрес - беспочвенными.