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Глава Минэнерго США не считает углекислый газ главным фактором изменения климата

Международная панорама
20 июня, 1:49 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 20, июня. /ТАСС

При этом Рик Перри признал, что деятельность человека влияет на изменение температуры на планете

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НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Министр энергетики США Рик Перри не считает, что масштабные выбросы углекислого газа являются основным фактором глобального потепления, как полагали до недавнего времени в главном природоохранном ведомстве страны.

В понедельник в эфире американского телеканала CNBC Перри спросили, может ли он назвать выбросы углекислого газа в атмосферу главной причиной изменения климата. Перри ответил: "Нет, вероятнее всего, главным фактором являются воды океанов и среда, в которой мы живем". Вместе с тем он признал, что деятельность человека влияет на изменение температуры на планете. "Вопрос должен быть только в том, в какой степени и как нам нужно переориентировать политику, чтобы это поменять", - отметил министр.

Глава Минэнерго подчеркнул, что считает ошибочным подход, согласно которому общепринятую точку зрения относительно причин изменения климата ставят под сомнение. "Идея, что все эти научные вопросы полностью решены, и если ты в это не веришь, то ты какой-то неандерталец, это, с моей точки зрения, совершенно неприемлемо", - сказал Перри.

В марте этого года в эфире этого же канала выступил с аналогичным заявлением новый руководитель главного природоохранного ведомства страны - Федерального агентства по охране окружающей среды США - Скотт Прюитт. Он указал, что "проблематично точно измерять воздействие деятельности человека на климат". Он также отметил, что имеются "значительные разногласия относительно степени такого воздействия".

Ранее Федеральное агентство по охране окружающей среды, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства, а также Национальное управление США по исследованию океанов и атмосферы не раз заявляли, что главной причиной глобального потепления считают выбросы парниковых газов в промышленных масштабах, в первую очередь углекислого газа.

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