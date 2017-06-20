Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 57.96
€ 64.86
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Финская полиция располагает данными о готовившемся в Хельсинки теракте

Международная панорама
20 июня, 1:55 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 20, июня. /ТАСС

Ведомство сообщило, что потенциальный теракт планировался на 18 июня

Поделиться
Материал из 1 страницы

ХЕЛЬСИНКИ, 20 июня. /ТАСС/. Центральная криминальная полиция Финляндии получила сигнал о подготовке теракта, который мог быть совершен в столице страны в конце минувшей недели. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщила пресс-служба ведомства.

"Полиция получила информацию о фактах, на основании которых можно было предположить, что готовился теракт. Согласно этим данным, вероятной мишенью являлась церковь Темппелиаукио (храм в скале, одна из туристических достопримечательностей в центре Хельсинки - прим. ТАСС)", - отметила пресс-служба. Она добавила, что были приняты все необходимые меры по изучению угрозы.

Ведомство сообщило, что потенциальный теракт планировался на 18 июня. "Полиция продолжает оценивать ситуацию и старается всеми способами усилить безопасность граждан. В настоящий момент оценка такова, что далее предпринимать действия, подобные операции, проведенной в воскресенье, нет необходимости", - указали в правоохранительных органах, добавив, что в интересах следствия не могут разглашать детали.

По сведениям газеты Ilta-Sanomat, в воскресенье у церкви дежурило порядка 10 полицейских машин, а в понедельник туда привезли и установили у входа бетонные заграждения.

На прошлой неделе полиция безопасности подняла уровень террористической угрозы в стране. Теперь он рассматривается как повышенный. Предыдущая оценка была опубликована в ноябре 2015 года. Согласно данным на тот момент, в Финляндии существовала повышенная угроза частных случаев применения насильственных действий, но вероятность совершения терактов, планируемых радикальными организациями, оставалась низкой.

Причиной изменения оценок стали полученные полицией безопасности сведения "о связанных с терроризмом планах в отношении Финляндии". В частности, люди, отправившиеся из республики воевать в Сирию и Ирак, заняли важные посты в экстремистской группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ) и получили доступ к широкой сети контактов внутри этой организации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с "Исламским государством"
Страны
Финляндия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
10
"Друг Гельмут": как канцлеру ФРГ удавалось найти общий язык со всеми лидерами России
15
"Канцлер единства": жизнь и карьера Гельмута Коля
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Родители подростков, перевернувшихся в лодке на Ладоге, едут на место ЧП
2
Юрист: поправки в ТК о работе в выходные выгодны работодателям и невыгодны работникам
3
Трамп: США справятся с режимом в КНДР
4
Семья скончавшегося американского студента обвинила КНДР в плохом обращении с ним
5
Reuters: освобожденный властями КНДР американский студент скончался
6
Вице-президент США встретится 20 июня в Вашингтоне с президентом Украины
7
"Нафтогаз" заинтересован в транзите газа из РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама