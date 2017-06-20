Финская полиция располагает данными о готовившемся в Хельсинки теракте

ХЕЛЬСИНКИ, 20 июня. /ТАСС/. Центральная криминальная полиция Финляндии получила сигнал о подготовке теракта, который мог быть совершен в столице страны в конце минувшей недели. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщила пресс-служба ведомства.

"Полиция получила информацию о фактах, на основании которых можно было предположить, что готовился теракт. Согласно этим данным, вероятной мишенью являлась церковь Темппелиаукио (храм в скале, одна из туристических достопримечательностей в центре Хельсинки - прим. ТАСС)", - отметила пресс-служба. Она добавила, что были приняты все необходимые меры по изучению угрозы.

Ведомство сообщило, что потенциальный теракт планировался на 18 июня. "Полиция продолжает оценивать ситуацию и старается всеми способами усилить безопасность граждан. В настоящий момент оценка такова, что далее предпринимать действия, подобные операции, проведенной в воскресенье, нет необходимости", - указали в правоохранительных органах, добавив, что в интересах следствия не могут разглашать детали.

По сведениям газеты Ilta-Sanomat, в воскресенье у церкви дежурило порядка 10 полицейских машин, а в понедельник туда привезли и установили у входа бетонные заграждения.

На прошлой неделе полиция безопасности подняла уровень террористической угрозы в стране. Теперь он рассматривается как повышенный. Предыдущая оценка была опубликована в ноябре 2015 года. Согласно данным на тот момент, в Финляндии существовала повышенная угроза частных случаев применения насильственных действий, но вероятность совершения терактов, планируемых радикальными организациями, оставалась низкой.

Причиной изменения оценок стали полученные полицией безопасности сведения "о связанных с терроризмом планах в отношении Финляндии". В частности, люди, отправившиеся из республики воевать в Сирию и Ирак, заняли важные посты в экстремистской группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ) и получили доступ к широкой сети контактов внутри этой организации.