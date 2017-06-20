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СМИ: в свободный доступ попали личные данные почти 200 млн американских избирателей

Международная панорама
20 июня, 2:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Информационная база объемом 25 терабайтов была размещена без защиты паролем в облачном хранилище данных, принадлежащем компании Amazon

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Компания по анализу данных Deep Root Analytics, работавшая по контракту с Республиканской партией США, признала, что по ошибке разместила в открытом доступе в интернете базу данных почти 200 млн американских избирателей. Об этом сообщила в понедельник газета The Hill. Утечка информации была обнаружена экспертом организации, занимающейся вопросами компьютерной безопасности, UpGuard Крисом Викери.

"Мы полностью признаем свою ответственность за сложившуюся ситуацию", - приводит издание заявление Deep Root Analytics. "С точки зрения использованного дискового пространства это самая большая утечка данных, которую я когда-либо обнаруживал", - отметил в свою очередь Викери, который профессионально занимается выявлением и устранением подобных проблем.

Информационная база объемом 25 терабайтов была размещена без защиты паролем в облачном хранилище данных, принадлежащем компании Amazon. Она содержала имена и адреса 198 млн американцев, то есть более половины населения Соединенных Штатов, а также включала аналитические сведения, полученные методом компьютерного моделирования, об их вероятной позиции по тем или иным политическим вопросам. В частности, речь шла о поддержке демократа Барака Обамы на президентских выборах 2012 года и республиканца Дональда Трампа в прошлом году. Последний раз база данных об итогах кампании-2016 обновлялась в январе текущего года, после чего оказалась в открытом доступе.

Как отмечает The Hill, любой желающий мог ознакомиться с этими сведениями, если заранее знал, где их можно найти. Информация находилась в свободном доступе с 1 по 14 июня. Викери обнаружил утечку 12 июня, после чего оповестил о ней компанию, допустившую ее, а также регулирующие органы. Она была в скором времени устранена.

Утечка личных сведений об избирателях в США по своим масштабам превосходит подобные сбои, происшедшие недавно в других странах. Так, в апреле 2016 года в интернете появились аналогичные базы данных о 93 млн мексиканцев и 55 млн филиппинцев.

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