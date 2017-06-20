Тиллерсон: США требуют от КНДР освобождения трех американских граждан

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ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Американская администрация настаивает на том, чтобы Пхеньян освободил трех ранее осужденных в КНДР граждан США. Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря Рекса Тиллерсона, которое было обнародовано в понедельник в связи с кончиной американца Отто Фредерика Вомбиера, освобожденного на прошлой неделе в КНДР.
"Мы возлагаем на Северную Корею ответственность за несправедливое заключение Отто Вомбиера в тюрьму и требуем освобождения трех других незаконно задержанных американцев", - подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства США. Он выразил соболезнования родителям Вомбиера, которому было 22 года.
Американский студент был обвинен в КНДР в попытке "подорвать единство корейского народа". Ночью 1 января 2016 года он сорвал со стены служебного помещения в гостинице для иностранных туристов вывешенный там политический плакат, за что был приговорен к 15 годам тюремного заключения с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии.
В прошлый вторник Вомбиер был освобожден и передан представителям США. При этом выяснилось, что он находился в коме. Как объявили в четверг американские врачи, у молодого человека тяжелое поражение всех отделов головного мозга и практически необратимый процесс отмирания его тканей. Относительно того, при каких обстоятельствах Вомбиер впал в кому, поступала противоречивая информация.
О смерти Вомбиера 19 июня сообщили его родители.