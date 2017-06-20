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Тиллерсон: США требуют от КНДР освобождения трех американских граждан

Международная панорама
20 июня, 2:25 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, июня. /ТАСС

Госсекретарь США также возложил ответственность на власти КНДР за несправедливое заключение 22-летнего Отто Вомбиера

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ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Американская администрация настаивает на том, чтобы Пхеньян освободил трех ранее осужденных в КНДР граждан США. Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря Рекса Тиллерсона, которое было обнародовано в понедельник в связи с кончиной американца Отто Фредерика Вомбиера, освобожденного на прошлой неделе в КНДР.

"Мы возлагаем на Северную Корею ответственность за несправедливое заключение Отто Вомбиера в тюрьму и требуем освобождения трех других незаконно задержанных американцев", - подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства США. Он выразил соболезнования родителям Вомбиера, которому было 22 года.

Американский студент был обвинен в КНДР в попытке "подорвать единство корейского народа". Ночью 1 января 2016 года он сорвал со стены служебного помещения в гостинице для иностранных туристов вывешенный там политический плакат, за что был приговорен к 15 годам тюремного заключения с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии.

В прошлый вторник Вомбиер был освобожден и передан представителям США. При этом выяснилось, что он находился в коме. Как объявили в четверг американские врачи, у молодого человека тяжелое поражение всех отделов головного мозга и практически необратимый процесс отмирания его тканей. Относительно того, при каких обстоятельствах Вомбиер впал в кому, поступала противоречивая информация.

О смерти Вомбиера 19 июня сообщили его родители.

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