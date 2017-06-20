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ABC: демократы обвинили Флинна в утаивании деталей поездок в Саудовскую Аравию

Международная панорама
20 июня, 3:11 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 20, июня. /ТАСС

По версии телеканала, целью поездок могло быть обсуждение идеи создания американо-российского СП по строительству атомных реакторов гражданского назначения в странах Ближнего Востока

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НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн утаил имена иностранных должностных лиц, с которыми встречался в течение семи лет. В том числе речь идет о деталях его поездки в Саудовскую Аравию летом 2015 года с целью обсуждения возможности создания американо-российского предприятия по строительству реакторов для АЭС. С таким утверждением выступила в понедельник телекомпания ABC.

Она изложила фрагменты письма, которое направили адвокату Флинна Роберту Келнеру старший демократ в комитете по надзору Палаты представителей Конгресса США Элайджа Каммингс и старший демократ в комитете по иностранным делам нижней палаты Элиот Энгел. "Больше всего тревожит то, что в поступившей к нам информации нет упоминаний об иностранных должностных лицах, которых бы генерал Флинн идентифицировал в ходе продления срока допуска [к секретным материалам] или во время первоначального получения такого допуска", - отметили конгрессмены, потребовав от бывшего помощника главы государства предоставить Конгрессу недостающие сведения.

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По версии ABC, законодателей прежде всего интересовали несколько визитов Флинна в Саудовскую Аравию, состоявшихся летом и осенью 2015 года. Целью поездок могло быть обсуждение идеи создания американо-российского СП по строительству атомных реакторов гражданского назначения в ряде стран Ближнего Востока. Одно из предложений предусматривало оплату готового проекта в виде закупки "российского военного оборудования", утверждает телекомпания, упоминая фирмы X-Co Dynamics, Iron Bridge и ACU Strategy Partners.

Флинн занял должность помощника нынешнего президента Соединенных Штатов по национальной безопасности в январе текущего года. Однако 13 февраля он был вынужден уйти в отставку из-за того, что не в полной мере проинформировал американского вице-президента Майкла Пенса о своих контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США ведет разбирательство по поводу утверждений о якобы имевших место попытках Москвы повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно собственные расследования инициировали спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США, которые ранее запросили у Флинна документацию о его контактах и деловых предприятиях. В середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором для проведения разбирательства, связанного с предполагаемым вмешательством РФ в выборы.

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