Правящая в Индии партия выдвинула неприкасаемого кандидатом в президенты

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 июня. /ТАСС/. Правящая в Индии партия "Бхаратия джаната парти" выдвинула в понедельник своим кандидатом на предстоящих президентских выборах Рама Натха Ковинда - губернатора штата Бихар, являющегося далитом, как называют здесь членов низших каст (неприкасаемых). Об этом сообщил журналистам ее председатель Амит Шах.

"Мы приняли решение, что губернатор Бихара Рам Натх Ковинд будет нашим кандидатом на пост президента. Все политические партии уже проинформированы о нашем решении", - приводит слова Шаха издание India Today. "Рам Натх Ковинд многие годы защищал интересы далитов, угнетенных религиозных меньшинств", - добавил политик.

Президентские выборы в Индии пройдут 17 июля, полномочия нынешнего главы государства Пранаба Мукерджи истекают 24 июля. По мнению экспертов, которых опросил телеканал NDTV, выдвижение далита кандидатом поможет правящей партии заручиться более широкой поддержкой среди представителей низших каст и бедных слоев населения. 71-летний Ковинд в случае успеха станет вторым президентом-"неприкасаемым" в индийской истории: первым был Кочерил Раман Нараянан, занимавший эту должность с 1997 по 2002 год.

Главу республики избирает на пять лет коллегия выборщиков, в которую входят члены национального парламента, а также законодательных собраний штатов. Функции президента в основном представительские - реальной властью в Индии обладает премьер-министр. Тем не менее президент формально утверждает решения правительства. Кроме того, он играет важную роль в периоды нередких политических кризисов и является главнокомандующим Вооруженных сил.

Касты неприкасаемых, которых в современной Индии политкорректно называют далитами ("угнетенными") или "списочными" (то есть членами каст, внесенных в особый правительственный список), в традиционном индуизме считаются низшими. Многие здесь верят, что прикосновение к их представителям действительно может осквернить. С принятием в 1950 году Конституции все сословные привилегии были отменены, но на деле кастовые предрассудки остаются одной из самых серьезных проблем страны. В настоящее время, согласно официальным данным, в Индии проживают около 17,7% далитов, или более 200 млн человек.