Прохождение законопроекта о санкциях в отношении РФ через Конгресс США приторможено

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Республиканское руководство Палаты представителей Конгресса США отправило законопроект об ужесточении режима односторонних санкций в отношении России на экспертизу в профильный комитет - по иностранным делам. Об этом сообщило в понедельник информационное агентство The Associated Press (AP).

По его оценке, сделанный правящей партией шаг означает, что теперь упомянутый законопроект, который на прошлой неделе принял Сенат Конгресса, "сталкивается с неопределенным будущим в Палате представителей". Пресс-секретарь спикера нижней палаты Пола Райана (республиканец, от штата Висконсин) Эшли Стронг заявила, что фракция большинства "определит путь вперед" по завершении изучения законопроекта в комитете по иностранным делам. Она не уточнила, сколько времени потребуется комитету, который находится под контролем республиканцев, на рассмотрение данного документа, предполагается ли внесение в него каких-либо поправок. Если же Палата представителей примет отличающуюся от одобренной Сенатом версию законопроекта, то оба документа затем нужно будет "приводить к общему знаменателю" в согласительной комиссии.

Старший демократ в комитете по иностранным делам Палаты представителей Элиот Энгел (от штата Нью-Йорк) выразил тревогу по поводу того, что нынешние действия республиканцев обернутся ослаблением различных ограничительных мер, заложенных в законопроект. В связи с этим он призвал республиканцев "безотлагательно поставить на голосование" документ в нижней палате полного состава. Между тем Райан устами своего официального представителя уже фактически отверг этот призыв Энгела.

Верхняя палата Конгресса в четверг подавляющим большинством приняла законопроект о введении новых антироссийских санкций и законодательном закреплении ряда уже действующих рестрикций такого рода. Помимо этого, сенаторы по существу предприняли попытку лишить Белый дом права единолично смягчать санкционный режим. Принятый ими документ предусматривает, что президент США должен будет представлять Конгрессу четкий перечень лиц, которых предполагается вывести из-под действия ограничительных мер. Кроме того, главу администрации США хотят обязать уведомлять законодателей о том, изменила Россия или нет свою политику на ряде направлений, в том числе касающуюся Сирии и Украины.

Законопроект предполагает, что только после получения таких материалов из Белого дома Конгресс в течение 30 дней будет вырабатывать собственное решение о том, следует или нет смягчать антироссийские санкции.