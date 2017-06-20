Раненый при взрыве в Мосуле французский журналист скончался

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Один из трех французских журналистов, пострадавших в понедельник в результате взрыва в иракском городе Мосул, скончался от полученных ранений. Об этом сообщило во вторник агентство AFP.
Ранее стало известно о гибели его курдского коллеги Бахтияра Хаддада.
Самодельное взрывное устройство сработало недалеко от группы журналистов, освещавших операцию по освобождению иракскими силами Старого города Мосула.
Боевики ИГ (запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" - прим. ТАСС) начали масштабную экспансию в Ираке летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине населенный пункт страны Мосул и превратили его в свою "столицу". С 17 октября 2016 года правительственная группировка ведет наземную операцию по его освобождению.