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Раненый при взрыве в Мосуле французский журналист скончался

Международная панорама
20 июня, 5:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Самодельное взрывное устройство сработало рядом с группой журналистов, освещавших операцию по освобождению Старого города Мосула

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Один из трех французских журналистов, пострадавших в понедельник в результате взрыва в иракском городе Мосул, скончался от полученных ранений. Об этом сообщило во вторник агентство AFP.

Ранее стало известно о гибели его курдского коллеги Бахтияра Хаддада.

Самодельное взрывное устройство сработало недалеко от группы журналистов, освещавших операцию по освобождению иракскими силами Старого города Мосула.

Боевики ИГ (запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" - прим. ТАСС) начали масштабную экспансию в Ираке летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине населенный пункт страны Мосул и превратили его в свою "столицу". С 17 октября 2016 года правительственная группировка ведет наземную операцию по его освобождению.

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