Белый дом подтвердил встречу Трампа и Порошенко в Вашингтоне

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ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Глава администрации США Дональд Трамп примет президента Украины Петра Порошенко, прибывшего с визитом в Вашингтон. Это подтвердил Белый дом.
По его свидетельству, Порошенко и вице-президент США Майкл Пенс в первой половине дня зайдут ненадолго в Овальный кабинет Белого дома к Трампу, который в это время будет проводить рабочую встречу со своим помощником по национальной безопасности Гербертом Макмастером. Таким образом, полноценных переговоров между Трампом и Порошенко не планируется.
Как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, переговоры с Порошенко будет вести вице-президент США Пенс. "Как я понимаю, с ним встретится вице-президент", - сказал Спайсер, отвечая на вопрос о нынешнем визите Порошенко в Вашингтон.