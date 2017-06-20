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Белый дом подтвердил встречу Трампа и Порошенко в Вашингтоне

Международная панорама
20 июня, 5:17 дата обновления: 20 июня, 5:26 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, июня. /ТАСС

При этом полноценных переговоров между Трампом и Порошенко не планируется

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© AP Photo/Susan Walsh

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Глава администрации США Дональд Трамп примет президента Украины Петра Порошенко, прибывшего с визитом в Вашингтон. Это подтвердил Белый дом.

По его свидетельству, Порошенко и вице-президент США Майкл Пенс в первой половине дня зайдут ненадолго в Овальный кабинет Белого дома к Трампу, который в это время будет проводить рабочую встречу со своим помощником по национальной безопасности Гербертом Макмастером. Таким образом, полноценных переговоров между Трампом и Порошенко не планируется.

Как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, переговоры с Порошенко будет вести вице-президент США Пенс. "Как я понимаю, с ним встретится вице-президент", - сказал Спайсер, отвечая на вопрос о нынешнем визите Порошенко в Вашингтон.

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Персоны
Спайсер, Шон Трамп, Дональд Пенс, Майкл (Майк) Порошенко, Петр Алексеевич
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