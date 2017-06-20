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СМИ: Белый дом рассматривает возможность назначения нового пресс-секретаря

Международная панорама
20 июня, 5:23 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, июня. /ТАСС

Нынешний пресс-секретарь президента Дональда Трампа Шон Спайсер может получить в аппарате Белого дома более высокую должность

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ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Белый дом изучает возможность корректировки работы своих отделов по связям с общественностью и средствами массовой информации, предусматривающую в том числе кадровые перестановки, включая назначение нового президентского пресс-секретаря. Об этом сообщил в понедельник со ссылкой на источники в администрации США целый ряд СМИ, включая газету Politico и агентства Bloomberg, The Associated Press и Reuters.

В соответствии с полученными ими сведениями, нынешний пресс-секретарь президента Дональда Трампа Шон Спайсер может получить в аппарате Белого дома более высокую должность. В случае такого продвижения по карьерной лестнице он, видимо, будет по существу координировать работу пресс-секретаря и директора по связям с общественностью Белого дома.

По свидетельству Politico, Спайсер и руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибас уже обсудили с популярной у американских консерваторов радиоведущей Лорой Ингрэм и редактором британского таблоида Daily Mail американцем Дэвидом Мартоско возможность назначения тех на должности пресс-секретаря и директора по связям с общественностью соответственно.

Тем не менее никаких решений пока не принято, подчеркивается в публикациях на эту тему. Уточняется, что Трамп еще не дал добро на какие бы то ни было перемены в тех отделах Белого дома, которые занимаются прессой и связями с общественностью.

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