Президент Южной Кореи выразил соболезнования семье скончавшегося студента из США

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СЕУЛ, 20 июня. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин выразил соболезнования членам семьи скончавшегося 19 июня американского студента Отто Вомбиера, который около полутора лет провел в тюрьме в КНДР. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь главы государства Пак Су Хён.
"Президент узнал о смерти Вомбиера из новостей, он выражает семье и родственникам покойного глубочайшие соболезнования", - подчеркнул официальный представитель южнокорейского лидера.
По его словам, Мун Чжэ Ин также выразил обеспокоенность ситуацией с нарушением в Северной Корее прав человека. "Президент задался вопросом о том, выполнил ли Пхеньян свои обязательства в этой сфере, известив родственников Вомбиера об ухудшении его состояния, и обеспечил ли ему доступ к качественной медицине", - заметил пресс-секретарь.
Американский студент ночью 1 января 2016 года сорвал со стены в служебном помещении гостиницы для иностранных туристов пропагандистский плакат, за что был обвинен в попытке "подорвать единство корейского народа" и приговорен Верховным судом КНДР к 15 годам тюремного заключения с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии.
13 июня Вомбиер, впавший в кому, был освобожден и передан представителям США. Американские врачи диагностировали у молодого человека тяжелое поражение всех отделов головного мозга и практически необратимый процесс отмирания его тканей. Относительно того, при каких обстоятельствах Вомбиер впал в кому, поступала противоречивая информация.
О смерти Вомбиера 19 июня сообщили его родители.