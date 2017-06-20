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Стратегические бомбардировщики США проведут маневры в небе над Южной Кореей

Международная панорама
20 июня, 6:45 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 20, июня. /ТАСС

Наблюдатели указывают, что решение о проведении маневров принято после того, как стало известно о смерти американского студента Отто Вомбиера

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СЕУЛ, 20 июня. /ТАСС/. Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B Lancer проведут во вторник учебно-тренировочные полеты совместно с южнокорейскими истребителями F-15K на полигоне в провинции Канвондо на юго-западе страны. Об этом сообщило командование ВВС Республики Корея.

"Совместные учения планируется провести сегодня в течение дня", - рассказал журналистам представитель пресс-службы полковник Ким Сон Док. По его словам, маневры продлятся несколько часов. "Подобные полеты осуществляются на регулярной основе", - отметил он.

Наблюдатели указывают, что решение о проведении маневров с привлечением базирующихся на острове Гуам стратегических бомбардировщиков принято после того, как стало известно о смерти гражданина США Отто Вомбиера.

22-летний американский студент прибыл в КНДР 25 декабря 2015 года из Пекина в составе туристической группы, а ночью 1 января 2016 года он пробрался в служебное помещение предназначенной для иностранных туристов гостиницы и сорвал со стены вывешенный там пропагандистский плакат. Студент был приговорен Верховным судом КНДР к 15 годам тюремного заключения с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии. Его обвинили в попытке "подорвать единство корейского народа".

В прошлый вторник Вомбиер был освобожден и передан представителям США. При этом выяснилось, что он находился в коме. Как объявили в четверг американские врачи, у молодого человека тяжелое поражение всех отделов головного мозга и практически необратимый процесс отмирания его тканей. Относительно того, при каких обстоятельствах Вомбиер впал в кому, поступала противоречивая информация.

О смерти Вомбиера 19 июня сообщили его родители.

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