Стратегические бомбардировщики США проведут маневры в небе над Южной Кореей

Водолазы приступили к поиску подростков, перевернувшихся в лодке на ЛадогеПроисшествия 20 июня, 6:25
Белый дом подтвердил встречу Трампа и Порошенко в ВашингтонеМеждународная панорама 20 июня, 5:17
Опасная рыбалка: спасатели свыше 6 часов ищут подростков на Ладожском озере в КарелииПроисшествия 20 июня, 5:08
Прохождение законопроекта о санкциях в отношении РФ через Конгресс США приторможеноМеждународная панорама 20 июня, 4:21
Второй вертолет подключился к поиску подростков, перевернувшихся в лодке на ЛадогеПроисшествия 20 июня, 4:15
Правящая в Индии партия выдвинула неприкасаемого кандидатом в президентыМеждународная панорама 20 июня, 4:07
"Айлендерс" отдадут "Вегасу" право выбора на драфте, чтобы сохранить хоккеиста КулеминаСпорт 20 июня, 4:05
"Атомфлот": грузопоток по Севморпути вырастет до 80 млн тонн к 2029 годуЭкономика и бизнес 20 июня, 3:43
СМИ: госсекретарь США подготовил программу развития конструктивных отношений с РФМеждународная панорама 20 июня, 3:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СЕУЛ, 20 июня. /ТАСС/. Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B Lancer проведут во вторник учебно-тренировочные полеты совместно с южнокорейскими истребителями F-15K на полигоне в провинции Канвондо на юго-западе страны. Об этом сообщило командование ВВС Республики Корея.
"Совместные учения планируется провести сегодня в течение дня", - рассказал журналистам представитель пресс-службы полковник Ким Сон Док. По его словам, маневры продлятся несколько часов. "Подобные полеты осуществляются на регулярной основе", - отметил он.
Наблюдатели указывают, что решение о проведении маневров с привлечением базирующихся на острове Гуам стратегических бомбардировщиков принято после того, как стало известно о смерти гражданина США Отто Вомбиера.
22-летний американский студент прибыл в КНДР 25 декабря 2015 года из Пекина в составе туристической группы, а ночью 1 января 2016 года он пробрался в служебное помещение предназначенной для иностранных туристов гостиницы и сорвал со стены вывешенный там пропагандистский плакат. Студент был приговорен Верховным судом КНДР к 15 годам тюремного заключения с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии. Его обвинили в попытке "подорвать единство корейского народа".
В прошлый вторник Вомбиер был освобожден и передан представителям США. При этом выяснилось, что он находился в коме. Как объявили в четверг американские врачи, у молодого человека тяжелое поражение всех отделов головного мозга и практически необратимый процесс отмирания его тканей. Относительно того, при каких обстоятельствах Вомбиер впал в кому, поступала противоречивая информация.
О смерти Вомбиера 19 июня сообщили его родители.