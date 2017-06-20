Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 57.96
€ 64.86
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Радев пригласил Путина посетить Болгарию с официальным визитом

Международная панорама
20 июня, 7:48 UTC+3 СОФИЯ СОФИЯ 20, июня. /ТАСС

О точной дате визита будет объявлено дополнительно, сообщили в пресс-службе болгарского главы

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОФИЯ, 20 июня. /ТАСС/. Президент Румен Радев пригласил российского лидера Владимира Путина посетить Болгарию с официальным визитом в 2018 году. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе болгарского главы.

"В связи со 140-летием окончания Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. и освобождения Болгарии глава государства пригласил своего российского коллегу совершить официальный визит в нашу страну в 2018 году. Президент Путин поблагодарил за приглашение и принял его, о точной дате визита будет объявлено дополнительно", - подчеркнули в пресс-службе.

"Во время 20-минутного разговора, который состоялся по инициативе болгарского президента, была отмечена глубокая историческая и духовная связь между болгарским и русским народами. Российский президент поблагодарил президента Радева за его вклад в развитие двух сторонних отношений", - также указано в сообщении.

Как ранее проинформировала пресс-служба Кремля, во время разговора была подтверждена обоюдная заинтересованность в развитии российско-болгарского сотрудничества в различных сферах, включая энергетическую. "Обсуждены вопросы подготовки совместных мероприятий, приуроченных к важным в двустороннем контексте юбилейным датам: 25-летию подписания Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве (4 августа 2017 года) и 140-летию освобождения Болгарии от османского ига (3 марта 2018 года)", - также отметили в пресс-службе.

Стороны, как добавили в Кремле, условились о продолжении контактов на различных уровнях.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Радев, Румен Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия Болгария
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
10
"Друг Гельмут": как канцлеру ФРГ удавалось найти общий язык со всеми лидерами России
15
"Канцлер единства": жизнь и карьера Гельмута Коля
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Семья скончавшегося американского студента обвинила КНДР в плохом обращении с ним
2
Родители подростков, перевернувшихся в лодке на Ладоге, едут на место ЧП
3
Юрист: поправки в ТК о работе в выходные выгодны работодателям и невыгодны работникам
4
СМИ: госсекретарь США подготовил программу развития конструктивных отношений с РФ
5
Прохождение законопроекта о санкциях в отношении РФ через Конгресс США приторможено
6
Глава "Нафтогаза" просит США ввести санкции против всех участников "Северного потока-2"
7
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
Темы дня
Загрузка...
Реклама