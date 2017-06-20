Радев пригласил Путина посетить Болгарию с официальным визитом

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СОФИЯ, 20 июня. /ТАСС/. Президент Румен Радев пригласил российского лидера Владимира Путина посетить Болгарию с официальным визитом в 2018 году. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе болгарского главы.
"В связи со 140-летием окончания Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. и освобождения Болгарии глава государства пригласил своего российского коллегу совершить официальный визит в нашу страну в 2018 году. Президент Путин поблагодарил за приглашение и принял его, о точной дате визита будет объявлено дополнительно", - подчеркнули в пресс-службе.
"Во время 20-минутного разговора, который состоялся по инициативе болгарского президента, была отмечена глубокая историческая и духовная связь между болгарским и русским народами. Российский президент поблагодарил президента Радева за его вклад в развитие двух сторонних отношений", - также указано в сообщении.
Как ранее проинформировала пресс-служба Кремля, во время разговора была подтверждена обоюдная заинтересованность в развитии российско-болгарского сотрудничества в различных сферах, включая энергетическую. "Обсуждены вопросы подготовки совместных мероприятий, приуроченных к важным в двустороннем контексте юбилейным датам: 25-летию подписания Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве (4 августа 2017 года) и 140-летию освобождения Болгарии от османского ига (3 марта 2018 года)", - также отметили в пресс-службе.
Стороны, как добавили в Кремле, условились о продолжении контактов на различных уровнях.