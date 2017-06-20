В переговорах по Сирии в Астане примут участие представители РФ, Турции и Ирана

Археологи спустя 10 лет возобновят раскопки в заповеднике "Аркаим"Новости Урала 20 июня, 9:45
Федор Чудинов будет отдавать 10% с каждого гонорара на развитие детского бокса в РоссииСпорт 20 июня, 9:32
Промоутер: боксер Ковалев не увольнял тренера ДжексонаСпорт 20 июня, 9:30
В Италии скончалась одна из основательниц модного дома FendiОбщество 20 июня, 9:29
Бесплатный транспорт Москвы перевез 2,2 тыс. болельщиков в первый день Кубка конфедерацийОбщество 20 июня, 9:20
Победителя боя Лебедев - Флэнэган ждет поединок с "регулярным" чемпионом WBA ДортикосомСпорт 20 июня, 9:09
СК подтвердил задержание бывшего директора "Гоголь-центра"Происшествия 20 июня, 9:02
Дува: Ковалев еще не подал протест на результат боя с Уордом, это будет сделано позднееСпорт 20 июня, 8:47
Тренер: российские баскетболистки мобилизуются по ходу чемпионата ЕвропыСпорт 20 июня, 8:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АСТАНА, 20 июня. /ТАСС/. Страны-гаранты режима прекращения боевых действий в Сирии - Россия, Турция и Иран - примут участие в международной встрече в Астане по межсирийскому урегулированию. Приглашения для участия во встрече направлены представителям правительства Сирии и вооруженной сирийской оппозиции. Об этом 20 июня сообщил журналистам первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.
"Сейчас мы говорим, что участниками будут высокие представители министерств иностранных дел стран-гарантов - России, Ирана и Турции", - рассказал он, отвечая на вопрос об участниках международной встречи в Астане.
По его словам, приглашения для участия в переговорах также направлены представителям правительства Сирии и вооруженной сирийской оппозиции. "Ответ мы ожидаем", - уточнил вице-министр.
Как сообщил представитель МИД, на переговоры в Астану в качестве наблюдателей направлены приглашения "всем участникам предыдущей встречи, где были наблюдателями Иордания, США и ООН". Их ответ об участии в переговорах ожидают в МИД.
"Основная цель данной встречи - рассмотрение странами-гарантами документов, которые будут регламентировать деятельность зон деэскалации", - пояснил Тлеуберди.
Как ранее сообщили в МИД Казахстана, международная встреча высокого уровня по урегулированию ситуации в Сирии состоится в Астане 4-5 июля. Ожидается, что страны-гаранты режима прекращения боевых действий - Россия, Турция и Иран - рассмотрят документы, регламентирующие параметры зон деэскалации в Сирии, а также обсудят вопросы обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа, восстановления объектов инфраструктуры.