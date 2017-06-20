Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 57.96
€ 64.86
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В переговорах по Сирии в Астане примут участие представители РФ, Турции и Ирана

Международная панорама
20 июня, 9:04 дата обновления: 20 июня, 9:16 UTC+3

В МИД Казахстана сообщили, что приглашение для участия в переговорах также направлено представителям вооруженной сирийской оппозиции

Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТАНА, 20 июня. /ТАСС/. Страны-гаранты режима прекращения боевых действий в Сирии - Россия, Турция и Иран - примут участие в международной встрече в Астане по межсирийскому урегулированию.  Приглашения для участия во встрече направлены представителям правительства Сирии и вооруженной сирийской оппозиции. Об этом 20 июня сообщил журналистам первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

Смотрите также

Международные усилия по урегулированию конфликта в Сирии. Досье

"Сейчас мы говорим, что участниками будут высокие представители министерств иностранных дел стран-гарантов - России, Ирана и Турции", - рассказал он, отвечая на вопрос об участниках международной встречи в Астане.

По его словам, приглашения для участия в переговорах также направлены представителям правительства Сирии и вооруженной сирийской оппозиции. "Ответ мы ожидаем", - уточнил вице-министр.

Как сообщил представитель МИД, на переговоры в Астану в качестве наблюдателей направлены приглашения "всем участникам предыдущей встречи, где были наблюдателями Иордания, США и ООН". Их ответ об участии в переговорах ожидают в МИД.

"Основная цель данной встречи - рассмотрение странами-гарантами документов, которые будут регламентировать деятельность зон деэскалации", - пояснил Тлеуберди.

Как ранее сообщили в МИД Казахстана, международная встреча высокого уровня по урегулированию ситуации в Сирии состоится в Астане 4-5 июля. Ожидается, что страны-гаранты режима прекращения боевых действий - Россия, Турция и Иран - рассмотрят документы, регламентирующие параметры зон деэскалации в Сирии, а также обсудят вопросы обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа, восстановления объектов инфраструктуры.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Визит Шувалова в Иран Переговоры по Сирии в Астане
Страны
Сирия Турция Россия Казахстан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
10
"Друг Гельмут": как канцлеру ФРГ удавалось найти общий язык со всеми лидерами России
15
"Канцлер единства": жизнь и карьера Гельмута Коля
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Семья скончавшегося американского студента обвинила КНДР в плохом обращении с ним
2
Юрист: поправки в ТК о работе в выходные выгодны работодателям и невыгодны работникам
3
Родители подростков, перевернувшихся в лодке на Ладоге, едут на место ЧП
4
СМИ: госсекретарь США подготовил программу развития конструктивных отношений с РФ
5
Неизвестный украл из больницы в Москве медоборудование на 9 млн рублей
6
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
7
Австралия приостановила нанесение авиаударов в Сирии после инцидента с истребителем
Темы дня
Загрузка...
Реклама