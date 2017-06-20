В переговорах по Сирии в Астане примут участие представители РФ, Турции и Ирана

АСТАНА, 20 июня. /ТАСС/. Страны-гаранты режима прекращения боевых действий в Сирии - Россия, Турция и Иран - примут участие в международной встрече в Астане по межсирийскому урегулированию. Приглашения для участия во встрече направлены представителям правительства Сирии и вооруженной сирийской оппозиции. Об этом 20 июня сообщил журналистам первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

"Сейчас мы говорим, что участниками будут высокие представители министерств иностранных дел стран-гарантов - России, Ирана и Турции", - рассказал он, отвечая на вопрос об участниках международной встречи в Астане.

По его словам, приглашения для участия в переговорах также направлены представителям правительства Сирии и вооруженной сирийской оппозиции. "Ответ мы ожидаем", - уточнил вице-министр.

Как сообщил представитель МИД, на переговоры в Астану в качестве наблюдателей направлены приглашения "всем участникам предыдущей встречи, где были наблюдателями Иордания, США и ООН". Их ответ об участии в переговорах ожидают в МИД.

"Основная цель данной встречи - рассмотрение странами-гарантами документов, которые будут регламентировать деятельность зон деэскалации", - пояснил Тлеуберди.

Как ранее сообщили в МИД Казахстана, международная встреча высокого уровня по урегулированию ситуации в Сирии состоится в Астане 4-5 июля. Ожидается, что страны-гаранты режима прекращения боевых действий - Россия, Турция и Иран - рассмотрят документы, регламентирующие параметры зон деэскалации в Сирии, а также обсудят вопросы обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа, восстановления объектов инфраструктуры.