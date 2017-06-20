Австралия приостановила нанесение авиаударов в Сирии после инцидента с истребителем

СИДНЕЙ, 20 июня. /ТАСС/. Власти Австралии приняли решение приостановить нанесение авиаударов в Сирии в связи со сбитым ВВС США сирийским истребителем-бомбардировщиком Су-22 и последовавшей за инцидентом реакцией России. Об этом сообщило 20 июня агентство Reuters.

"В качестве меры предосторожности ударные операции ВС Австралии в Сирии временно прекращены", - приводит агентство заявление Минобороны страны. "Военнослужащие сил обороны (ВС Австралии) внимательно следят за ситуацией в воздушном пространстве Сирии, и решение о возобновлении их участия в операции в Сирии будет принято в подходящее для этого время", - уточняется в документе.

В беседе с корреспондентом ТАСС представитель австралийского оборонного ведомства уточнил, что участие австралийских военных в операции международной антитеррористической коалиции в Ираке "будет продолжаться".

18 июня американский истребитель F-18А из состава международной коалиции ракетой "воздух - воздух" сбил истребитель-бомбардировщик Су-22 ВВС Сирии, выполнявший боевую задачу по поддержке подразделений правительственных войск, ведущих наступление против террористов из организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в районе населенного пункта Эр-Расафе. В результате удара сирийский самолет был уничтожен. Пилот катапультировался над районом, подконтрольным террористам, и до сих пор его судьба неизвестна.

После этого инцидента в российском оборонном ведомстве заявили, что самолеты и беспилотники коалиции, действующие в Сирии западнее Евфрата, будут сопровождаться средствами ПВО РФ. Кроме того, в Минобороны сообщили, что с 19 июня Россия прекращает взаимодействие с американской стороной в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.

Согласно данным, опубликованным на сайте Минобороны Австралии, страна вносит вклад в борьбу с ИГ в Сирии и Ираке в рамках операции OKRA ("ОКРА"). На базе ВВС Минхад в Объединенных Арабских Эмиратах дислоцированы восемь самолетов австралийских ВВС, которые до сих пор принимали участие в нанесении авиаударов по позициям боевиков ИГ в Ираке и Сирии. В регионе также находятся около 780 австралийских военных.