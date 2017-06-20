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В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом

Международная панорама
20 июня, 10:51 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 20, июня. /ТАСС

Мэр столицы Республики Корея Пак Вон Сун заявил, что с помощью цифровой сети можно в реальном времени получать всю необходимую информацию, касающуюся города, и участвовать в управлении им

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Мэр столицы Республики Корея Пак Вон Сун
Мэр столицы Республики Корея Пак Вон Сун
Мэр столицы Республики Корея Пак Вон Сун
© Станислав Варивода/ТАСС
Представление системы управления городом Seoul Live
Представление системы управления городом Seoul Live
Представление системы управления городом Seoul Live
© Станислав Варивода/ТАСС
Пак Вон Сун (слева)
Пак Вон Сун (слева)
Пак Вон Сун (слева)
© Станислав Варивода/ТАСС
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Мэр столицы Республики Корея Пак Вон Сун
© Станислав Варивода/ТАСС
Представление системы управления городом Seoul Live
© Станислав Варивода/ТАСС
Пак Вон Сун (слева)
© Станислав Варивода/ТАСС

СЕУЛ, 20 июня. /ТАСС/. Мэр столицы Республики Корея Пак Вон Сун представил во вторник журналистам новейшую разработку южнокорейских IT-специалистов - интерактивную систему управления городом Seoul Live. На презентации, состоявшейся в кабинете градоначальника, он продемонстрировал ее возможности, которые кажутся совершенно фантастическими.

"Если раньше приходилось выезжать на места и управлять ситуацией там, то сейчас с помощью цифровой сети можно в реальном времени получать всю необходимую информацию, касающуюся города, и участвовать в управлении им", - рассказал собравшимся Пак Вон Сун.

"Наверное, впервые в мире создан подобный кабинет мэра города, который позволяет с помощью цифровых технологий управлять всеми функциями города", - заметил мэр.

Когда кабинет посетили представители правительства РК, их впечатлила новая технология, рассказал Пак Вон Сун. По его словам, уже рассматривается вопрос о том, чтобы использовать ее для управления государством, а в будущем экспортировать ее в другие страны.

Системой можно управлять как при помощи компьютерной мышки, так и с помощью голоса и жестов. Она в реальном времени отображает необходимую информацию, включая число ДТП и пожаров, дорожно-транспортную ситуацию, качество воздуха и воды, уровень цен на рынках и в магазинах, вести мониторинг СМИ и получать массу других данных. Информация обновляется каждые 10 минут.

Система позволяет оперативно и напрямую связаться с ответственными лицами и передать им указания. Кроме того, цифровой кабинет позволяет подключаться к расположенным на улицах камерам видеонаблюдения и следить за ситуацией в прямом эфире.

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