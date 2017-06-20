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Латышского депутата за высказывания против русских предлагают лишить ордена Трех Звезд

Международная панорама
20 июня, 10:30 UTC+3 РИГА РИГА 20, июня. /ТАСС

Согласно местному законодательству, основанием для лишения ордена служит "позорный поступок, не известный Капитулу орденов на время присуждения награды и несовместимый со статусом награжденного лица"

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РИГА, 20 июня. /ТАСС/. Высказывания депутата Сейма (парламента) Латвии Эдвинса Шноре в адрес русскоязычного населения республики являются веским основанием для того, чтобы лишить его ордена Трех звезд - высшей государственной награды страны, присвоенной ему в 2008 году. Латвийский комитет по правам человека (ЛКПЧ) и Русское общество в Латвии обратились с такой просьбой в Капитул орденов при президенте республики.

Как сообщает ЛКПЧ 20 июня, согласно местному законодательству, основанием для лишения ордена служит "позорный поступок, не известный Капитулу орденов на время присуждения награды и несовместимый со статусом награжденного лица".

"Шноре совершил много позорных поступков. Но недавняя его поддержка высказыванию Алфредса Берзиньша про "русскую вошь" - самое шокирующее, особенно из уст историка, которому следовало бы знать, с какими намерениями людей сравнивали с насекомыми. К тому же слова самого Шноре, прямо следующие за цитатой, явно связывают ее с жителями Латвии", - указывает организация.

Ранее Шноре, депутат от входящего в правящую коалицию национального объединения "Все для Латвии! - Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии", опубликовал статью в газете "Националас зиняс", где написал, что русские жители не покидают Латвию добровольно. "Как в свое время сказал министр общественных дел Альфред Берзиньш, если единожды впустишь русскую вошь в шубу, обратно ее уже не вынешь. Приезжие, как и местные русскоговорящие, которые во времена СССР порочили, ругали и клеветали на Латвию, до сих пор обратно из Латвии не уезжают", - сказано в статье.

Местный правозащитник Владимир Линдерман обратился в Генеральную прокуратуру Латвии с заявлением, в котором попросил дать правовую оценку высказываниям Шноре и начать против него уголовный процесс на основании нарушения закона о разжигании этнической и расовой ненависти. Генпрокуратура передала это заявление в Полицию безопасности, которая даст оценку высказываниям политика.

С просьбой дать правовую оценку высказываниям депутата к генеральному прокурору страны Эрику Калнмейерсу позже также обратились четыре общественные организации - Русское общество в Латвии, Русская община Латвии, Латвийская ассоциация в поддержку школ с обучением на русском языке и общество "Пером". Кроме того, высказывания Шноре также рассмотрела комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям и постановила вынести ему устное предупреждение.

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