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Столтенберг: батальоны альянса у восточных границ НАТО является средством сдерживания

Международная панорама
20 июня, 11:25 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 20, июня. /ТАСС

По словам генсека, дислокация на постоянной основе у восточных границ альянса подразделений НАТО "является наглядной демонстрацией союзнической солидарности и обязательств по коллективной обороне"

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ВИЛЬНЮС, 20 июня. /ТАСС/. Дислокация на восточном фланге Североатлантического альянса батальонов НАТО передового базирования является средством сдерживания. Такую оценку развернутым в странах Балтии и Польше международным подразделениям блока дал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в Литве.

"С учетом современных реалий и агрессивных действий России это [размещение батальонов НАТО] является важным и необходимым средством сдерживания", - цитирует генсека МИД Литвы, с главой которого Линасом Линкявичюсом и главой Минобороны Раймундасом Кароблисом встретился Столтенберг.

По словам генсека, дислокация на постоянной основе у восточных границ альянса подразделений НАТО "является наглядной демонстрацией союзнической солидарности и обязательств по коллективной обороне".

В ходе пребывания в Литве Столтенберг будет наблюдать за учениями НАТО Gelezinis vilkas. В них принимают участие 5,3 тыс. военных из девяти стран альянса, в том числе возглавляемый Германией международный батальон НАТО.

По решению июльского саммита Североатлантического альянса, прошедшего в Варшаве в 2016 году, для "укрепления восточного фланга НАТО" в Литве, Латвии, Эстонии и Польше размещается по боевой группе альянса батальонного уровня, которые комплектуются из подразделений стран-членов. В Литве в составе подразделения по 2018 год будут нести службу около 1,2 тыс. солдат и офицеров Бельгии, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Франции и Хорватии.

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