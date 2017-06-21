Разворот над Кубой: почему Трамп пошел на жесткие меры в отношении Гаваны

Президент США Дональд Трамп, объявляя об ужесточении политики в отношении Гаваны, заявил, что США не будут "молчать перед лицом коммунистического гнета". Комментируя риторику Вашингтона времен холодной войны, министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес назвал решение Трампа "гротескным спектаклем".

Сдержать обещание

В 1961 году США разорвали дипломатические связи с Кубой после национализации американской собственности на острове и ввели в отношении Гаваны торгово-экономическое эмбарго. Однако в 2014 году президент Барак Обама объявил о начале движения к нормализации отношений и о смягчении санкций.

Президент Дональд Трамп, в свою очередь, еще во время избирательной кампании (в сентябре 2016 года) заявлял, что отменит курс Обамы на сближение с Кубой. Свое обещание он выполнил.

Все уступки, которые Барак Обама предоставил режиму Кастро, были предоставлены исполнительным указом, а это означает, что следующий президент может их отменить. И это то, что я сделаю

Дональд Трамп президент США

Согласно указу Трампа, США вводят ограничения на финансовые операции с кубинскими организациями, которые принадлежат Вооруженным силам, разведке и спецслужбам островного государства, а также на туристические поездки. При этом коммерческие авиаперелеты на Кубу и круизные маршруты закрыты не были. Не собираются штаты закрывать свое посольство в Гаване или запрещать американцам привозить из страны произведенные там товары.

Нововведения Трампа не критичны для Кубы. Ведь с момента, когда Обама принял решение о смягчении санкций, прошло слишком мало времени, чтобы американские инвестиции приобрели хоть какое-то значение для кубинской экономики. Поэтому решение президента США имеют прежде всего внутриполитическое значение.

Маленькая Гавана

Свое заявление Дональд Трамп сделал в Майами, крупнейшем городе "апельсинового штата" – Флориды. Именно в нем проживает основная часть кубинской диаспоры в США — около 1,5 млн человек при общем населении Флориды 20 млн. Объясняется такая высокая доля кубинцев в штате очень просто: расстояние от самой южной точки штата (города Ки-Уэст) до Гаваны составляет всего 160 км.

Флорида также известна тем, что оно является "колеблющимся" штатом. Так в США называют штаты, которые на президентских выборах голосуют то за демократа, то за республиканца. Трампу, например, было очень важно победить во Флориде. Его предвыборные заявления о том, что он изменит курс Обамы на сближение с Кубой, принесли ему поддержку кубинской диаспоры. В итоге в этом штате он обошел Хиллари Клинтон на 1,2% голосов и получил очень важные для победы на выборах голоса выборщиков.

Таким образом, своим нынешним решением Трамп не только выполнил предвыборное обещание, но и создал задел для того, чтобы сохранить поддержку кубинцев на тот случай, если он решит участвовать в следующих выборах.

В конце концов, выступал он в театре, расположенном в районе Маленькая Гавана. А на сцене театра кубинская иммигрантка играла на скрипке гимн США.

Республиканский дух и влияние Рубио

Своим решением Трамп также пытается упрочить поддержку со стороны влиятельных членов Республиканской партии.

Одним из таких видных сенаторов-республиканцев является консерватор Марко Рубио, представляющий все тот же штат Флорида. Именно он на протяжении нескольких месяцев уговаривал Трампа как можно быстрее ввести ограничения против Кубы.

Я хочу выразить нашу глубокую благодарность человеку, который действительно стал моим другом (Марко Рубио. — Прим. ТАСС) Дональд Трамп президент США

Как сообщила в апреле Miami Herald, сам Рубио был "убежден в том, что президент Дональд Трамп будет обращаться с Кубой как с диктатурой".

Для республиканской партии в целом характерны жесткие заявления и действия в отношении Гаваны. Еще в 2014 году решение Обамы было с негодованием воспринято республиканцами.

Тогда экс-губернатор Флориды Джеб Буш заявил, что нормализация отношений с Кубой — "неверный внешнеполитический шаг Барака Обамы". А действующий губернатор штата Рик Скотт (также республиканец) заявил, что будет поддерживать санкции и эмбарго в отношении Гаваны "до тех пор, пока Куба будет выбирать диктатуру, а не демократию".

Поддержка антикубински настроенных республиканцев позволит Трампу спокойнее и уверенее проводить через Сенат выгодные ему законопроекты.

Возвращение к полузабытой риторике

Решение Трампа стоит рассматривать и в контексте общей американской политики, направленной на вытеснение "недемократических режимов" из Западного полушария. Речь идет прежде всего о Кубе, Венесуэле и Боливии.

Обосновывая свое решение Президент Дональд Трамп упомянул в своей речи, что Гавана нагнетает напряженность в Венесуэле. Имеется в виду поддержка Кубой официальных властей страны, которая охвачена антиправительственными протестами.

За силовое подавление протестов Венесуэла столкнулась с критикой со стороны Организации американских государств (ОАГ) и приняла решение покинуть эту структуру со штаб-квартирой в Вашингтоне.

Тогда Куба официально поддержала решение Венесуэлы. А Каракас, в свою очередь, поддержал Гавану после заявления Трампа об ужесточении политики в отношении Кубы. "Мы отвергаем заявления Дональда Трампа против нашего брата — Кубы. Это преступление против Латинской Америки", — заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Злоупотребление властью североамериканской империей — это игнорировать поддержку всего мира, высказывающегося за прекращение блокады Кубы

Эво Моралес президент Боливии

Помимо Венесуэлы, поддержку Кубе выразил также президент Боливии Эво Моралес.

Конечно, такая взаимная поддержка не могла понравиться Трампу. Ведь проходящие в Венесуэле протесты и столкновения с правоохранителями он еще в мае назвал "позором для человечества", а Кубу — "коммунистической диктатурой".

Ужесточая политику в отношении Гаваны, Трамп очевидно дает понять, что США не изменят и свою позицию относительно политических режимов в латиноамериканских странах, которые являются союзниками Кубы.

Александр Мосесов