Офис де Мистуры подтвердил, что переговоры в Женеве начнутся 10 июля

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ЖЕНЕВА, 20 июня. /ТАСС/. Очередной раунд межсирийских переговоров в Женеве начнется 10 июля и будет продолжаться столько, сколько потребуется его участникам. Об этом заявил 20 июня представитель офиса спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Майкл Конте.
"Да, мы подтверждаем, что 10 июля - это дата начала межсирийских переговоров в Женеве, - сказал дипломат, отвечая на вопрос ТАСС. - Приглашения еще будут разосланы участникам".
Конте сообщил, что на переговоры будут приглашены делегации трех платформ оппозиции - "каирской", "московской" и "эр-риядскаой".
"Что касается сроков проведения переговоров, то мы постараемся сделать рамки их настолько гибкими, насколько это возможно", - отметил Конте.