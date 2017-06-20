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Офис де Мистуры подтвердил, что переговоры в Женеве начнутся 10 июля

Международная панорама
20 июня, 12:26 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 20, июня. /ТАСС

На переговоры будут приглашены делегации трех платформ оппозиции - "каирской", "московской" и "эр-риядской"

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ЖЕНЕВА, 20 июня. /ТАСС/. Очередной раунд межсирийских переговоров в Женеве начнется 10 июля и будет продолжаться столько, сколько потребуется его участникам. Об этом заявил 20 июня представитель офиса спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Майкл Конте.

"Да, мы подтверждаем, что 10 июля - это дата начала межсирийских переговоров в Женеве, - сказал дипломат, отвечая на вопрос ТАСС. - Приглашения еще будут разосланы участникам".

Конте сообщил, что на переговоры будут приглашены делегации трех платформ оппозиции - "каирской", "московской" и "эр-риядскаой".

"Что касается сроков проведения переговоров, то мы постараемся сделать рамки их настолько гибкими, насколько это возможно", - отметил Конте.

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Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Женеве
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Де Мистура, Стаффан
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