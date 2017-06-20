Жан-Мари Ле Пен рекомендовал своей дочери покинуть пост лидера "Нацфронта"

ПАРИЖ, 20 июня. /ТАСС/. Основатель партии "Национальный фронт" и ее почетный председатель Жан-Мари Ле Пен считает, что после неудачного выступления представителей организации на выборах ее лидеру, Марин Ле Пен следует покинуть этот пост. Об этом Жан-Мари Ле Пен, как свидетельствует прямая трансляция телеканала BFM-TV, заявил во вторник после того, как его не впустили в здание парижской штаб-квартиры партии. Это произошло в день его рождения - Ле Пену 20 июня исполняется 89 лет.

"Национальный фронт" потерпел два крупнейших поражения: на президентских выборах и выборах в Национальное собрание. В демократической стране в таком случае следует поступать так, как это сделал на днях первый секретарь Французской социалистической партии Жан-Кристоф Камбаделис - подать в отставку", - сказал Ле Пен. На уточняющий вопрос журналистов о том, следует ли уйти в отставку с поста лидера "Нацфронта" его дочери Марин Ле Пен, политик ответил: "Считаю, что да".

"Самому "Национальному фронту" предстоит решать, кто ее заменит. Уверен, что такой человек найдется, потому что незаменимых людей не бывает", - сказал Жан-Мари Ле Пен. В то же время Ле Пен высказал сомнение в том, что партию сможет возглавить ее нынешний вице-председатель Флориан Филиппо. "Меня бы весьма удивило, если бы это произошло, потому что Филиппо недостаточно популярен", - сказал Ле Пен.

Отвечая на вопросы относительно того, что он не был допущен в здание штаб-квартиры им же основанной партии, где во вторник заседает ее политбюро, Жан-Мари Ле Пен подчеркнул, что "бюро партии тем самым нарушило как положения устава организации, так и решение ее съезда, а также решения французских судов", восстановивших его на посту почетного председателя партии. "Но меня это не удивляет, "Нацфронт" - это неблагодарная организация", - добавил он. "Если бы я не предоставил партии €9 млн, то она не смогла бы участвовать не только в выборах в Национальное собрание, но и в президентских выборах", - заявил Жан-Мари Ле Пен.