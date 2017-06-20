Казахстан ратифицировал соглашение с Россией об авиационном поиске

АСТАНА, 20 июня. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания". Об этом во вторник сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

Соглашение направлено на сотрудничество между поисково-спасательными службами государств для поиска и спасения пассажиров и экипажей воздушных судов, которые терпят бедствие, в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации. Закон определяет нормативную основу проведения совместных поисково-спасательных операций. Согласно документу, каждая сторона обеспечивает в своем районе поиска и спасания наличие авиационных поисково-спасательных служб, которые осуществляют круглосуточное дежурство.

Соглашение также предусматривает обязанность сторон о взаимном оповещении об авиационном происшествии, право одной стороны о запросе помощи другой стороны в проведении поисково-спасательных операций. Предусмотрено, что расходы, возникающие при осуществлении поисково-спасательных операций в своей зоне ответственности, каждая сторона несет самостоятельно.