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Президент Грузии отказал парламенту в проведении сессии о внесении изменений в Конституцию

Международная панорама
20 июня, 14:06 UTC+3 ТБИЛИСИ ТБИЛИСИ 20, июня. /ТАСС

Георгий Маргвелашвили призывал парламент "скоропалительно не принимать изменения в Конституцию" и учесть рекомендации Венецианской комиссии

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ТБИЛИСИ, 20 июня. /ТАСС/. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили отклонил во вторник обращение парламента страны о назначении на среду внеочередной сессии высшего законодательного органа. На этом заседании депутаты парламента планировали в первом чтении рассмотреть проект пересмотра Конституции страны.

"Мой отказ реально не изменит ситуацию, так как в соответствии с действующей Конституцией, если парламент принял решение провести внеочередную сессию, то несмотря на мой отказ они все равно могут ее провести. Но мой отказ имеет политическую нагрузку", - сказал президент.

Он призывал парламент "скоропалительно не принимать изменения в Конституцию, учесть рекомендации и замечания Венецианской комиссии и создать лучшую версию изменений в главный документ страны".

Изменения в Конституцию

На планирующейся на 21 июня внеочередной сессии парламента Грузии (в Кутаиси - прим. ТАСС) депутаты намерены рассмотреть предложенный Конституционной комиссией проект пересмотра основного закона страны. В соответствии с изменениями, с 2023 года упраздняются прямые президентские выборы: если по действующей модели Конституции главу государства выбирает население страны путем прямого голосования, то по новой модели - его будет избирать избирательная коллегия, состоящая из 300 делегатов, в число которых войдут 150 депутатов парламента, а также представители местных и региональных властей. Избранного ими кандидата должен будет утвердить высший законодательный орган. Очередные президентские выборы осенью 2018 года пройдут по прежней модели - путем прямого избрания всеми избирателями страны.

Планировалось, что будет изменена также система избрания депутатов парламента: с 2020 года намечалось отменить систему избрания одномандатных депутатов и члены парламента должны были избираться только по пропорциональной системе. Правящая партия "Грузинская мечта", члены которой составляют парламентское большинство, накануне приняла решение о том, что новая система избрания депутатов будет задействована на выборах 2024 года и это будет отражено в изменениях Конституции.

"Грузинская мечта" заявляет, что при принятии изменений в Конституцию страны учитываются все рекомендации Венецианской комиссии.

Между тем переход на выборы по пропорциональной системе уже с 2020 года является одним из главных требований оппозиционных партий Грузии. Оппозиция также выступает против упразднения прямых президентских выборов. Ожидается, что изменения в Конституцию Грузии в первом и втором чтении будут приняты парламентов в июне, а в третьем окончательном чтении - в октябре.

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