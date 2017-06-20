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Президент Австрии: ЕС должен возглавить борьбу с климатическими изменениями в мире

Международная панорама
20 июня, 14:12 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 20, июня. /ТАСС

По словам Александера Ван дер Беллена, климатические изменения в мире уже нельзя игнорировать

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ВЕНА, 20 июня. /ТАСС/. Выход США из Парижского соглашения по климату должен подтолкнуть Европейский союз к лидирующей роли в борьбе за защиту экологии планеты. Об этом заявил 20 июня президент Австрии Александер Ван дер Беллен в Вене на Австрийском всемирном саммите в защиту климата.

"Выход американского правительства из Парижского соглашения по климату должен всем нам сказать, что Европа и другие ее партнеры теперь возглавят всемирную борьбу против угрозы климатической катастрофы и продолжат вкладывать в нее интенсивные усилия. Это касается всех стран Европейского союза и других государств, - отметил Ван дер Беллен. - Выход президента США из этого важного соглашения, значение которого трудно переоценить, должен сподвигнуть остальной мир сплотить усилия в защиту климата и защиту будущих поколений. У нас нет другой планеты для жизни".

По его словам, климатические изменения в мире уже нельзя игнорировать. "Влияние климатических изменений сказывается на многих сферах, даже в австрийских Альпах мы вынуждены фиксировать повышение температуры", - посетовал президент.

"Защита климата ведет к большей безопасности, улучшению здравоохранения, увеличению рабочих мест. Всемирная экономика движется в сторону эпохи устойчивого и экологически чистого развития, которое в 21 веке принесет революционные изменения, сравнимое с изобретением паровой машины или книгопечатания в начале 19 века", - добавил Ван дер Беллен.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам международной конференции во французской столице. 195 участников форума условились не допустить повышения среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые считают, что более значительный рост температуры, вызванный выбросом в атмосферу углекислого газа в результате сжигания ископаемого топлива, может привести к необратимым последствиям для экологии планеты. 1 июня американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения.

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Выход США из Парижского соглашения по климату
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Ван дер Беллен, Александер
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