Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Израиль начал строить новое поселение на Западном берегу Иордана

Международная панорама
20 июня, 14:45 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 20, июня. /ТАСС

Это будет первое новое поселение на палестинских землях с момента заключения мирных соглашений в Осло в 1993 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июня. /ТАСС/. Израиль начал работы по строительству первого за четверть века нового поселения на Западном берегу реки Иордан.

Об этом сообщил во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Поселение создается взамен снесенного в начале февраля этого года незаконного поселенческого форпоста Амона, признанного самостроем Высшим судом справедливости Израиля. Кабинет безопасности Израиля 30 марта одобрил строительство нового поселения, которое расположится к северу от крупного палестинского города Наблус и получит название Амихай. Оно станет первым новым израильским населенным пунктом, возведенным на палестинских землях с момента заключения мирных соглашений в Осло в 1993 году.

"Сегодня начались работы, как я и обещал, по строительству нового поселения для жителей Амоны", - написал Нетаньяху в сети Facebook.

"Для меня честь стать главой правительства, строящим новый населенный пункт в Иудее и Самарии (еврейское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС), чего не происходило в течении десятилетий", - отметил Нетаньяху. По его словам, "не было и не будет правительства лучше для поселенческого движения, чем нынешнее правительство".

В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334, требующую от еврейского государства прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских землях. Израиль тогда же заявил, что не будет выполнять положения документа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Израиль
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
10
"Друг Гельмут": как канцлеру ФРГ удавалось найти общий язык со всеми лидерами России
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: главврач ЦРБ в Мурманской области решил уволиться после жалобы пациентки Путину
2
Липецкая кондитерская фабрика Roshen полностью прекратила свою деятельность
3
Сбербанк обнаружил новый вид атак на банкоматы
4
Автомобиль сбил пешехода с грудным ребенком на юго-востоке Москвы
5
Минтруд представил график выходных и праздничных дней на 2018 год
6
РФ рассмотрит решение ЕСПЧ по закону о запрете пропаганды гомосексуализма
7
СМИ: госсекретарь США подготовил программу развития конструктивных отношений с РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама