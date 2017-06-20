Израиль начал строить новое поселение на Западном берегу Иордана

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июня. /ТАСС/. Израиль начал работы по строительству первого за четверть века нового поселения на Западном берегу реки Иордан.

Об этом сообщил во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Поселение создается взамен снесенного в начале февраля этого года незаконного поселенческого форпоста Амона, признанного самостроем Высшим судом справедливости Израиля. Кабинет безопасности Израиля 30 марта одобрил строительство нового поселения, которое расположится к северу от крупного палестинского города Наблус и получит название Амихай. Оно станет первым новым израильским населенным пунктом, возведенным на палестинских землях с момента заключения мирных соглашений в Осло в 1993 году.

"Сегодня начались работы, как я и обещал, по строительству нового поселения для жителей Амоны", - написал Нетаньяху в сети Facebook.

"Для меня честь стать главой правительства, строящим новый населенный пункт в Иудее и Самарии (еврейское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС), чего не происходило в течении десятилетий", - отметил Нетаньяху. По его словам, "не было и не будет правительства лучше для поселенческого движения, чем нынешнее правительство".

В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334, требующую от еврейского государства прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских землях. Израиль тогда же заявил, что не будет выполнять положения документа.