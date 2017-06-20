Атамбаев: отношения Киргизии и России достигли стратегического партнерства

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев рад, что отношения Бишкека и Москвы перешли от недоверия к взаимопониманию. Киргизский лидер рассчитывает, на общее будущее двух стран.

Начиная переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным с участием делегаций, Атамбаев поблагодарил Москву за поддержку и помощь. "Я очень рад, что наши отношения от какого-то недоверия в свое время, взаимных упреков перешли к взаимному пониманию и достигнут новый уровень отношений - стратегического партнерства", - подчеркнул Атамбаев.

По его мнению, развитию отношений способствовало и вступление Киргизии в Евразийский экономический союз. "Наше вступление, несмотря на все мрачные прогнозы, дало большой толчок развитию экономики Кыргызстана", - отметил Атамбаев, уточнив, что по некоторым сферам в Киргизии рост составляет 20-30%. При развитии экономических связей Киргизия считает необходимым уделять внимание и взаимодействию у культурно-гуманитарной сфере. Он назвал символичным открытие Дней кыргызской культуры в РФ и сообщил, что 20 июля в Киргизии Россия проведет форум "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи". "Уже пора давно вспомнить, что Россия - это прародина не только для киргизов, но и для многих других народов Центральной Азии", - сказал Атамбаев.

"У нас очень давняя - тысячи и тысячи лет - общая история. Я абсолютно убежден, что, конечно же, будет общее будущее", - заявил президент Киргизии. Он рассказал, что сегодня, когда возлагал венок к Могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены, предположил, что на этом месте может покоиться и прах его двоюродного деда, погибшего на территории России во время Великой Отечественной войны. "Это наша общая история и я убежден, что мы это должны сохранить - наше братство, дружбу, у нас обязательно должно быть общее будущее", - подчеркнул Атамбаев.