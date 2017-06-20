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Sky: силы международной коалиции сбили сирийский беспилотник

Международная панорама
20 июня, 16:43 дата обновления: 20 июня, 17:06 UTC+3

Отмечается, что беспилотный летальный аппарат был уничтожен после того, как "сбросил на войска коалиции бомбу, которая не взорвалась"

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Силы международной коалиции сбили сирийский беспилотник иранского производства Shahed 129. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на заявление альянса.

В коммюнике, в частности, отмечается, что беспилотный летальный аппарат был уничтожен после того, как "сбросил на войска коалиции бомбу, которая не взорвалась".

Это уже второй инцидент в небе над Сирией за последние дни. Американский истребитель F-18А из состава международной коалиции 18 июня ракетой "воздух - воздух" сбил истребитель-бомбардировщик Су-22 ВВС САР, выполнявший боевую задачу по поддержке подразделений правительственных войск, ведущих наступление против террористов из организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в районе населенного пункта Эр-Расафе. Боевая машина была уничтожена, пилот катапультировался над районом, подконтрольным террористам, и позднее спасен в результате спецоперации.

После этого инцидента в российском оборонном ведомстве заявили, что самолеты и беспилотники коалиции, действующие в Сирии западнее Евфрата, будут сопровождаться средствами ПВО РФ. Кроме того, в Минобороны сообщили, что с 19 июня Россия прекращает взаимодействие с американской стороной в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.

Как заявляли ранее в иранском элитном воинском подразделении Корпус "стражей исламской революции" (КСИР), БПЛА Shahed 129 используется для боевой поддержки вооруженных сил Сирии в войне с терроризмом. Он является более мощным аппаратом по сравнению с предыдущими моделями, располагая дополнительной грузоподъемностью. При его производстве использованы современные композитные материалы, в том числе в силовых элементах фюзеляжа. Бортовое цифровое и компьютерное оборудование позволяет находить цели на значительном расстоянии и отслеживать их в реальном времени.

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