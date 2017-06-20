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Советник Трампа: брифингов в Белом доме стало меньше, так как пресс-секретарь "потолстел"

Международная панорама
20 июня, 16:52 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, июня. /ТАСС

Последний пресс-брифинг Шона Спайсера перед камерами состоялся 12 июня

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ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Главный политстратег Белого дома Стивен Бэннон считает, что брифинги для журналистов в Белом доме, транслируемые в прямом эфире, стали проводиться реже ввиду того, что официальный представитель Белого дома Шон Спайсер потолстел. Так ответил Бэннон на соответствующий вопрос журналистов.

"Шон потолстел", - такой письменный ответ был отправлен репортерам, его приводит во вторник журнал The Atlantic.

Регулярные пресс-брифинги перед камерами в последние дни стали проводиться в Белом доме значительно реже. Так, последний прямой эфир состоялся 12 июня. Не планировался он и 20 июня, однако позднее пресс-служба скорректировала рабочий график Белого дома, добавив в него выход Спайсера к журналистам перед камерами.

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