Fox: истребитель РФ приблизился к американскому самолету-разведчику над Балтийским морем

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Российский истребитель Су-27 приблизился к разведывательному самолету ВВС США Boeing RC-135 над Балтийским морем. С таким утверждением выступил во вторник американский телеканал Fox News.

По версии его источников в Пентагоне, сближение имело место в понедельник, расстояние между самолетами было менее двух метров. Американские военные якобы посчитали, что действия российского пилота имели провокационный характер. Они оценили сближение как "небезопасное".

По утверждению телеканала, истребитель РФ был оснащен вооружениями. В Пентагоне ТАСС пока не ответили на запрос предоставить подробности в связи с репортажем Fox News.

Ранее российские истребители неоднократно осуществляли перехват американских самолетов в данном районе. В частности, 6 июня российский Су-27 перехватил и сопроводил бомбардировщик ВВС США В-52, летевший вдоль границы РФ над Балтийским морем. Как сообщило российское оборонное ведомство, после удаления американского бомбардировщика от государственной границы РФ Су-27 вернулся на аэродром базирования.