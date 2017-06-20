Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Боевики обстреляли из минометов Дамаск, есть раненые среди жителей

Международная панорама
20 июня, 17:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Ранения получили четыре человека

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Вооруженные группировки нарушили 20 июня условия перемирия и обстреляли из минометов восточные и западные районы Дамаска. Как сообщил агентству SANA представитель городского управления полиции, снаряды разорвались в кварталах рядом с площадью Аббасидов и в Кфар-Сусе, где находятся правительственные учреждения. Несколько мин упали в районе овощного рынка Эль-Каббас, в результате осколочные ранения получили четыре человека.

19 июня огонь из минометных установок был открыт по пригороду Духания, погиб один житель и еще пять получили ранения. По сведениям полиции, боевики вели обстрелы из населенного пункта Айн-Терма и садовых ферм к северу от предместья Джермана.

Дамаск и столичный регион Восточная Гута включены в одну из "зон деэскалации", созданных в соответствии с соглашением от 4 мая между странами - гарантами перемирия в Сирии - РФ, Ираном и Турцией.

По информации SANA, режим прекращения огня нарушен также в центральной провинции Хама, где боевики 20 июня обстреляли теплоэлектростанцию в городе Мхарде. По хозяйственному объекту было выпущено 12 реактивных снарядов, в результате загорелась одна из цистерн с топливом. О жертвах и пострадавших сведений пока не поступало.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Фото
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
10
"Друг Гельмут": как канцлеру ФРГ удавалось найти общий язык со всеми лидерами России
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Fox: истребитель РФ приблизился к американскому самолету-разведчику над Балтийским морем
2
США внесли 38 лиц и организаций в список санкций против РФ
3
Sky: силы международной коалиции сбили сирийский беспилотник
4
Банк России отмечает рост объемов выдачи фальшивых купюр в банкоматах
5
Делу — время: как последние поправки в Трудовой кодекс отразятся на зарплате
6
Глава МВД уверен, что дело о гибели якобы пьяного ребенка в Балашихе дойдет до суда
7
Новейший автомат АК-12 прошел все этапы опытно-войсковой эксплуатации
Темы дня
Загрузка...
Реклама