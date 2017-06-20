Боевики обстреляли из минометов Дамаск, есть раненые среди жителей

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Вооруженные группировки нарушили 20 июня условия перемирия и обстреляли из минометов восточные и западные районы Дамаска. Как сообщил агентству SANA представитель городского управления полиции, снаряды разорвались в кварталах рядом с площадью Аббасидов и в Кфар-Сусе, где находятся правительственные учреждения. Несколько мин упали в районе овощного рынка Эль-Каббас, в результате осколочные ранения получили четыре человека.
19 июня огонь из минометных установок был открыт по пригороду Духания, погиб один житель и еще пять получили ранения. По сведениям полиции, боевики вели обстрелы из населенного пункта Айн-Терма и садовых ферм к северу от предместья Джермана.
Дамаск и столичный регион Восточная Гута включены в одну из "зон деэскалации", созданных в соответствии с соглашением от 4 мая между странами - гарантами перемирия в Сирии - РФ, Ираном и Турцией.
По информации SANA, режим прекращения огня нарушен также в центральной провинции Хама, где боевики 20 июня обстреляли теплоэлектростанцию в городе Мхарде. По хозяйственному объекту было выпущено 12 реактивных снарядов, в результате загорелась одна из цистерн с топливом. О жертвах и пострадавших сведений пока не поступало.