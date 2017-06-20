Порошенко пообещал представить иностранным партнерам план реинтеграции Донбасса

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Планы Киева по реинтеграции Донбасса еще обсуждаются и будут представлены иностранным партнерам. Об этом сообщил журналистам президент Украины Петр Порошенко после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом.

"Мы разрабатываем законопроект, я хотел бы подчеркнуть, что у нас будет общественное обсуждение, все точки зрения должны быть учтены", - сказал Порошенко. На вопрос, будут ли с этими планами ознакомлены иностранные партнеры, он ответил: "Безусловно будут представлены нашим иностранным партнерам".

14 июня Порошенко сообщил, что дал поручение разработать законопроект по реинтеграции Донбасса. По его словам, он охватывает целый ряд мероприятий и шагов, которые надо будет осуществить для обеспечения реинтеграции региона и для определения его правового режима. При этом президент подчеркнул, что "законопроект базируется на условиях, закрепленных в минских договоренностях".