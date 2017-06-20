Возглавляемая США коалиция объявила о ликвидации "великого муфтия" ИГ

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ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. ВВС возглавляемой США коалиции ликвидировали так называемого главного священнослужителя группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Турки аль-Бинали. Он был ответственен за вербовку новых боевиков и пропаганду. Об этом говорится в заявлении представителей коалиционных сил, которое поступило во вторник в распоряжение отделения ТАСС.
"Коалиция уничтожила Турки аль-Бинали, самопровозглашенного "великого муфтия", главного священнослужителя ИГ в ходе авиаудара, нанесенного 31 мая в городе Меядин в Сирии", - говорится в сообщении. В коалиции отмечают, что аль-Бинали "играл центральную роль в привлечении иностранных боевиков", он также призывал к проведению террористических атак по всему миру. С 2014 года он распространял пропагандистские заявления с призывами совершать убийства, а также "пытался легитимизировать "халифат", будучи близким доверенным лицом [главаря ИГ] Абу Бакра аль-Багдади".
В своих выступлениях аль-Бинали поощрял убийства невинных людей, указывают представители коалиции.