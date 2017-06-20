В Госдепартаменте США все больше сомневаются в причинах введения эмбарго против Катара

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты испытывают все больше сомнений насчет решения Саудовской Аравии и ОАЭ ввести эмбарго против Катара.

Об этом во вторник на регулярном брифинге для журналистов заявила начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Прошло уже больше двух недель с момента введения эмбарго. Мы озадачены тем, что страны (Персидского) залива не опубликовали и не предоставили Катару никаких деталей насчет тех обвинений, с которыми они выступают в адрес Катара", - сказала она.

"Чем больше проходит времени, тем больше возникает сомнений насчет действий Саудовской Аравии и ОАЭ, - продолжила Науэрт. - На данный момент у нас есть один простой вопрос - касались ли эти действия действительно предполагаемой поддержки Катаром терроризма, или это давние разногласия среди стран-членов ССАГПЗ (Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива)?". При этом глава пресс-службы Госдепа заметила, что США не предъявляют никому никаких требований.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Они объяснили это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства. Ряд стран заявили о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара.

В Дохе считают эти обвинения беспочвенными.