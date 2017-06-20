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Полиция нейтрализовала человека со взрывчаткой на Центральном вокзале Брюсселя

Международная панорама
20 июня, 22:30 дата обновления: 20 июня, 23:45 UTC+3

Бельгийская федеральная прокуратура пока не классифицирует инцидент как теракт

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© REUTERS/Yves Herman, архив

БРЮССЕЛЬ, 20 июня. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Полиция нейтрализовала человека с поясом со взрывчаткой на Центральном вокзале Брюсселя. Об этом сообщил во вторник телеканал RTBF. По его информации, подозреваемый тяжело ранен.  

По данным телеканала, стражи порядка тяжело ранили человека, который привел в действие некое взрывное устройство у касс Центрального вокзала Брюсселя. В Брюсселе полностью прекращено движение поездов на двух ветках метро, сообщила городская транспортная компания STIB. Полиция заявила, что ситуация находится под контролем.

По данным мэрии города, при нейтрализации "подозреваемого, предположительно с поясом смертника" жертв нет. Федеральная прокуратура Бельгии пока не классифицирует инцидент как теракт. В прокуратуре Брюсселя сообщили, что неизвестный привел в действие взрывное устройство, когда на него обратил внимание военный патруль.

"Подозреваемый с рюкзаком, из-под одежды которого виднелись провода, использовал небольшое взрывное устройство у касс на Центральном вокзале. Он сделал это, когда заметил, что к нему приближается военный патруль. Военные тяжело ранили его. Других пострадавших нет", - сообщили в прокуратуре. Там затруднились подтвердить информацию ряда бельгийских СМИ о том, что человек перед взрывом выкрикнул лозунги во славу Аллаха.

"Инцидент на Центральном вокзале Брюсселя пока преждевременно классифицировать как теракт", - заявили в прокуратуре. Там подтвердили, что "полиция нейтрализовала одного подозреваемого".

Полиция эвакуировала центр Брюсселя, площадь Гран-пляс, несколько близлежащих улиц и Центральный вокзал, передает корреспондент ТАСС с места событий. Площадь опустела буквально за несколько минут; полицейские эвакуировали людей из всех находящихся поблизости ресторанчиков, рекомендовав посетителям двигаться в направлении станции метро. Стражи порядка объяснили свои действия террористической угрозой. Сейчас полиция вновь пускает посетителей на Гран-пляс, на площади и на прилегающих к ней улицах появились дополнительные полицейские и военные патрули. Людей на Центральный вокзал до сих пор не пускают.

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