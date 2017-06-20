Госдепартамент США подтвердил встречу Шэннона и Рябкова 23 июня

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ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шэннон встретится с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым в Санкт-Петербурге в пятницу, 23 июня. Эту информацию подтвердил во вторник Госдепартамент США, также указав, что Шэннон 21 июня проведет встречу в Лондоне с представителями британских властей.
"Заместитель госсекретаря по политическим делам Томас Шэннон отправится 21 июня в Лондон, где встретится с ключевыми представителями властей Великобритании и обсудит двусторонние отношения, а также глобальные вызовы, с которыми сталкиваются оба государства", - говорится в распространенном внешнеполитическим ведомством документе.
"Он также встретится 23 июня в Санкт-Петербурге с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, чтобы обсудить ряд двусторонних вопросов", - добавили в Госдепартаменте.
Ранее Рябков сообщил, что обсудит на встрече с Шэнноном ситуацию вокруг российской дипсобственности. Как он отметил, странно, что представители РФ вынуждены объяснять представителям США вопрос о том, кто и как, если он или она владеет собственностью, может или не может ею распоряжаться. По его словам, это "нечто новое в дипломатической практике, вообще в практике социальной жизни".
В конце декабря 2016 года прежняя администрация США, возглавляемая президентом Бараком Обамой, ввела новые санкции в отношении РФ, объявив персонами нон грата 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и Генерального консульства в Сан-Франциско и закрыв две российские дипломатические дачи - в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Доступ всему российскому персоналу к этим двум комплексам был закрыт 30 декабря.
Вашингтон связал эти санкции с хакерскими атаками на американские политические институты, в которых уходящие власти США обвиняют Россию. Со своей стороны Москва не признала правомерность решений ушедшей американской администрации в отношении дипломатических дач.