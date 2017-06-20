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Вучич: Сербия нацелена на сохранение дружеских отношения с Россией

Международная панорама
20 июня, 23:36 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 20, июня. /ТАСС

Президент страны заявил, что Белград "никогда не присоединится к антироссийским санкциям"

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БЕЛГРАД, 20 июня. /ТАСС/. Целью Сербии является сохранение дружеских отношений с Россией, Белград никогда не присоединится к антироссийским санкциям. Об этом заявил во вторник президент страны Александар Вучич в эфире национальной телерадиокомпании RTS.

"Мы стоим на европейском пути. Наша цель - сохранить стабильные, дружеские отношения с Россией, мы никогда не будем вводить против России санкции. Также наша цель - развитие отношений с Китаем", - заявил сербский лидер в ответ на вопрос, будет ли новое правительство Сербии более прозападным.

15 июня Вучич предложил парламенту страны кандидатуру прозападного политика Аны Брнабич в качестве премьер-министра, поручив ей укреплять отношения с Евросоюзом, Россией, Китаем и США. Основными задачами президент определил повышение авторитета Сербии на международной арене и развитие национальной экономики. Однако утверждение нового премьера пробуксовывает из-за противоречий в правящей коалиции вокруг выдвижения Брнабич, что может привести Сербию к досрочным парламентским выборам.

Брнабич родилась в 1975 году в Белграде, получила диплом MBA университета Халла (Великобритания), более 10 лет работала с международными организациями, иностранными инвесторами. Она известна прозападными взглядами и является первым в истории Сербии главой правительства, открыто заявляющим о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

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