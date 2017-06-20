Верховный суд Венесуэлы решил начать разбирательство против генерального прокурора

МЕХИКО, 20 июня. /ТАСС/. Пленум Верховного суда (ВС) Венесуэлы удовлетворил депутатский запрос о начале процесса в отношении генерального прокурора страны Луисы Ортеги Диас. Об этом говорится в обнародованном 20 июня заявлении высшего судебного органа. Диас ранее активно выражала несогласие с решениями ВС, в частности, касающимися созыва Конституционной ассамблеи (КА) по решению президента Николаса Мадуро.

В ВС считают, что Диас "предположительно, могла совершить грубые нарушения при исполнении служебных обязанностей". В ближайшее время будет назначено слушание, на которое вызваны как генпрокурор, так и инициатор запроса Педро Карреньо.

ВС 12 июня отказался рассматривать заявление генпрокурора против созыва КА. Такое же решение 14 июня было принято по ходатайству Диас об отмене назначения ряда членов высшей судебной инстанции. Позднее она подала в ВС еще три заявления против КА, требуя отменить президентские указы, касающиеся созыва этого органа, а также соответствующие решения Национального избирательного совета.