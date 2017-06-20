Мадуро потребовал немедленно призвать 40 тыс. человек в состав Нацгвардии и полиции страны

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Не менее 40 тыс. человек должны быть немедленно включены в состав Национальной гвардии и полиции Венесуэлы. Об этом заявил президент южноамериканской страны Николас Мадуро, выступая в Военной академии.
"20 тыс. человек в полицию и 20 тыс. - в Нацгвардию", - цитирует главу государства электронная версия газеты El Nacional. По словам Мадуро, эти "40 тысяч молодых людей" займутся "обеспечением гражданской безопасности и защитой народа". Упомянутые силовые структуры венесуэльские власти используют для подавления протестов, которые идут уже третий месяц подряд.
Президент также произвел ряд перестановок в руководстве военного ведомства. В частности, он назначил нового главу стратегического оперативного командования национальных вооруженных сил, которым стал адмирал Ремихио Себальос. Кроме того, на посту руководителя Нацгвардии генерал-майора Бенавидеса Торреса сменил генерал-майор Серхио Риверо Маркано.
С начала апреля в Венесуэле почти каждый день проходят крупные антиправительственные выступления. Число пострадавших за это время превысило 1,3 тысячи человек, не менее 70 погибли, в том числе несколько сотрудников правоохранительных органов. По данным правозащитников, почти 3,2 тысячи человек были задержаны, из них около 1,3 тысячи до сих пор остаются под стражей.