В Минске состоится заседание контактной группы по Украине

МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Украине состоится в среду в Минске.

Очередной раунд переговоров пройдет на фоне активного обсуждения в Киеве анонсированного украинским руководством нового законопроекта по Донбассу. Президент страны Петр Порошенко назвал этот документ законом по реинтеграции региона и пообещал, что он будет основан на минских соглашениях. "В этом законопроекте минские соглашения - ключевой и базовый пункт, - сказал в свою очередь глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов. - Этим законопроектом они и будут имплементированы".

Рассказывая о законопроекте, представитель президента в Раде Ирина Луценко и глава фракции пропрезидентской партии много раз сослались на мирные договоренности и даже использовали фразеологию комплекса мер, обещая в частности новый "правовой статус" Донбасса.

Однако с каждым новым выступлением украинских политиков по поводу законопроекта все больше становится ясно, как далеки намерения Киева от желания выполнить в действительности минские соглашения.

Так, новый статус Донбасса, в соответствии с представленной украинскими политиками концепцией документа, не будет иметь ничего общего с теми положениями, которые заложены в комплексе мер по выполнению минских соглашений и предполагают проведение амнистии, право на языковое самоопределение, участие органов самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов, создание отрядов народной милиции и пр. Новый статус региона, как заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий, - это юридический статус "оккупированных территорий". И всеми вопросами там, как предполагает законопроект, будут заниматься не местные власти, сформированные по итогам выборов, о которых говорится в минских документах, а штаб из силовиков под непосредственным командованием президента.

Планируемая отмена так называемой антитеррористической операции (АТО), о которой поторопились сообщить некоторые украинские СМИ, как стало ясно из разъяснений депутатов Рады, также вовсе не означает прекращения военных действий в регионе. Новый законопроект наделяет президента правом вводить военное положение, что может означать лишь усиление силовой составляющей в политике Киева на Донбассе. "Это будет формат локальной войны с возможностью для президента иметь в подчинении все силовые структуры на территории Донецкой и Луганской областей", - сказал постпред Верховной рады в ПАСЕ Владимир Арьев, комментируя законопроект.

Все эти черты новой стратегии Киева по Донбассу не только не укладываются в русло минского процесса, но, скорее, наоборот - являются "очевидным шагом в сторону от реинтеграции", отметил директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. "Силовые компоненты проекта нового закона в части отмены АТО и введения военного положения свидетельствуют о готовности Киева к силовому решению проблемы Донбасса. Однако любые шаги в этом направлении будут расцениваться как нарушение Минских соглашений", - подчеркнул он.

Смена названия силовой операции Украины в Донбассе, по словам эксперта, не поможет президенту. "Порошенко либо нужно реализовать "Минск-2", либо признать свою ответственность за то, что эти договоренности не реализуются", - указал Чеснаков.

Донбасс не верит

Новый документ власти Украины пообещали представить на одном из ближайших заседаний контактной группы. Однако в провозглашенных республиках сообщения об инициативе Киева восприняли с недоверием. "Мы ожидаем, что представитель Киева в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ирина Геращенко предпримет очередную попытку обмануть общественность и гарантов выполнения минских соглашений из числа стран "нормандской четверки", показав некий документ в Минске, и заявит сразу же о его согласовании в Контактной группе", - сказал полпред провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего.

"Скорее всего, - считает он, - в Минске будет попытка выдать желаемое за действительное. Геращенко скажет, что вот есть законопроект, помашет бумажкой. И дальше приедет домой и скажет, что представила законопроект в Минске". Дейнего полагает, что внесение в Раду подобного документа без детального обсуждения с представителями Донбасса - это отступление "от процедуры, установленной минскими соглашениями".

"Пункты 9 и 11 комплекса мер по выполнению минских соглашений четко прописывают, что все вопросы урегулирования конфликта в Донбассе, в частности, вопросы реализации особого статуса, вопросы децентрализации и конституционной реформы, вопросы, которые касаются запрета на преследование и наказание лиц в связи с событиями в Донбассе, - эти все проекты должны быть согласованы с представителями Донецка и Луганска", - напомнил полпред ЛНР.

Если без согласования с республиками власти Украины попытаются внести законопроект на рассмотрение Верховной рады, это будет означать выход Киева из минского процесса, считает Дейнего.

Повестка дня

По итогам предыдущего заседания контактной группы 7 июня спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что на следующей встрече должен завершиться процесс верификации удерживаемых сторонами лиц. Однако, по словам руководителя рабочей группы по обмену военнопленными ЛНР Ольги Кобцевой, Киев не выполнил договоренности, которые он взял на себя на последнем заседании гуманитарной подгруппы в Минске. Во время видеоконференций 15-16 июня украинская сторона предоставила данные только на 30% лиц, заявленных в списках для верификации, сообщила представитель ЛНР.

Поэтому, уверена Кобцева, обсуждение вопроса о верификации будет продолжено и станет ключевым на следующем заседании гуманитарной подгруппы.

Вновь предстоит вернуться и к проблеме обеспечения жителей республик водой. На встрече 7 июня сторонам удалось договориться о возобновлении прерванного ранее из-за неплатежей водоснабжения ЛНР. Это стало возможным благодаря очередному платежу и договоренности о последующих оплатах, сообщил Сайдик.

Однако в понедельник, 19 июня, министр по чрезвычайным ситуациям ЛНР Сергей Иванушкин сообщал, что Киев подает в ЛНР с Западной фильтровальной станции только 16% от заявленных объемов воды. По его словам, украинская сторона объясняет это аварийной ситуацией на подконтрольной Киеву территории. "Но, насколько мы знаем, регулирование идет в ручном режиме", - отметил министр.

Можно ожидать, что на сегодняшней встрече стороны попытаются продвинуться в вопросе восстановления моста у Станицы Луганской, необходимого жителям региона для пересечения линии разделения сторон конфликта в Донбассе. На прошлом заседании был представлен проект реконструкции моста и обе стороны выразили формальное согласие реализовать его, но вопрос вновь уперся в необходимость обеспечения безопасности для проведения восстановительных работ.

Между тем как раз в сфере безопасности стороны никак не могут реализовать многочисленные договоренности, достигнутые в рамках контактной группы. Сайдик на пресс-конференции после прошлой минской встречи констатировал ухудшение ситуации и появление все новых человеческих жертв. А буквально на следующий день, 8 июня, вновь была сорвана очередная попытка развести войска в районе Станицы Луганской.