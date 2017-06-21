Fox: Госдеп ведет дознание по вопросу лишения Клинтон доступа к секретной информации

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Госдепартамент начал внутреннее дознание с целью установить целесообразность сохранения у экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и ее бывших подчиненных права доступа к секретной информации. Об этом сообщил во вторник телеканал Fox News со ссылкой на собственные источники во внешнеполитическом ведомстве страны.

Отправной точкой для дознания стал скандал из-за использования экс-госсекретарем личного ящика электронной почты для ведения служебной переписки. Данное обстоятельство, которое Клинтон не отрицала, указывает на то, что она и ее сотрудники во время работы в Госдепартаменте с 2009 по 2013 год нарушали служебные инструкции. Это является основанием для того, чтобы лишить провинившихся права доступа к секретной информации, пояснили источники телеканала.

Он не поясняет, однако, каким образом у Клинтон и ее бывших подчиненных до сих пор сохраняется доступ к части секретной информации правительственных ведомств. Судя по всему, речь идет не о сведениях с грифом "Совершенно секретно".

Fox News обратился за официальным подтверждением этих данных во внешнеполитическое ведомство США. Оно не уточнило, когда такое дознание было начато, однако дало понять, что это произошло после прекращения расследования в ФБР "электронного скандала".

Сайт WikiLeaks опубликовал в октябре 2016 года переписку по электронной почте руководителя предвыборного штаба Клинтон Джона Подесты. В октябре того же года директор ФБР Джеймс Коми возобновил расследование дела об использовании экс-госсекретарем личного ящика электронной почты для ведения служебной переписки. Позже, за два дня до выборов президента США, ФБР заявило, что новое расследование не выявило нарушений, которые могли бы расцениваться как уголовное преступление.