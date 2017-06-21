СМИ: экс-премьер Израиля Ольмерт переведен из тюрьмы в госпиталь из-за боли в груди

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июня. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт, приговоренный к 27 месяцам тюрьмы за коррупцию, был госпитализирован из-за жалоб на боль в груди. Об этом сообщает газета Yediot Ahronot.
По данным издания, в камеру 71-летнего бывшего премьера был вызван тюремный доктор после того, как Ольмерт сообщил о плохом самочувствии. После предварительного осмотра врач решил, что Ольмерт должен быть переведен в госпиталь "Тель ха-Шомер" для дальнейшего обследования. Газета со ссылкой на представителей этого медучреждения сообщает, что подозрения на инфаркт у Ольмерта не подтвердились, но экс-премьер останется в ближайшие часы в больнице для продолжения наблюдения.
Двенадцатый премьер-министр еврейского государства Эхуд Ольмерт стал первым бывшим главой правительства в истории Израиля, который отправился за решетку. Дела о коррупции против Ольмерта впервые были открыты в 2007 году - через год после того, как он возглавил правительство. Он подал в отставку в сентябре 2008 года, но исполнял обязанности главы кабинета до марта 2009 года.
Ольмерт отбывает тюремный срок с 15 февраля 2016 года в тюрьме "Маасиягу" близ города Рамле в центральной части Израиля. 27 месяцев приговора включают в себя полтора года за взяточничество, 8 месяцев за злоупотребление доверием и мошенничество, а также один месяц за препятствие правосудию.
По данным Yediot Ahronot, ожидается, что решение о досрочном освобождении Ольмерта может быть вынесено уже в четверг. Бывший премьер уже отбыл две трети из установленного судом срока заключения.