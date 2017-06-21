Фаворит президентской гонки в Чили оказался в центре скандала из-за шутки про женщин

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Экс-президент Чили Себастьян Пиньера, претендующий вновь занять пост главы государства, подвергся резкой критике за шутку про женщин. Во вторник неудачное высказывание осудила президент республики Мишель Бачелет.

Споры вызвала прозвучавшая на одном из предвыборных мероприятий Пиньеры фраза: "Мне только что предложили очень веселую игру. Она очень простая. Все женщины лягут на пол и притворятся мертвыми, а все мы (мужчины) ляжем сверху и притворимся живыми".

Раскритиковавшие высказывание обвинили экс-президента в сексизме и игнорировании проблемы нарушения прав женщин. "Изнасилование - это проявление величайшего насилия в отношении женщин. Шутить на эту тему значит ни во что не ставить всех женщин, и это неприемлемо", - написала Бачелет в своем Twitter.

Помимо президента, слова Пиньеры осудили пресс-секретарь правительства Паула Нарваес, журналистка Беатрис Санчес, также участвующая в президентской гонке, и другие политические и общественные деятели.

На фоне разразившегося скандала Пиньера в Twitter извинился за шутку, добавив, что "сожалеет, что некоторые воспользовались ситуацией в политических целях".

Согласно исследованиям общественного мнения, Пиньера, которому еще предстоит подтвердить свою кандидатуру на праймериз оппозиционного правоцентристского альянса "Чили, вперед", является фаворитом президентской гонки. Опрос, проведенной компанией Criteria ("Критерия") в июне, показал, что за экс-президента готовы проголосовать 36% респондентов, за его ближайшего соперника сенатора Алехандро Гильеры, выдвигающегося от Социалистической партии Чили, - 19%. Выборы пройдут 19 ноября.