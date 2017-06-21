Пентагон: Афганистан разрабатывает новый план противодействия талибам

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Власти Афганистана начали разрабатывать новый план по противодействию движению "Талибан" (запрещено в РФ) , который касается вооруженных сил республики. Об этом говорится в ежегодном 102-страничном докладе "Улучшение стабильности и безопасности в Афганистане", который Пентагон направил в Конгресс США.

"Президент (Афганистана Ашраф) Гани поручил разработать четырехлетний план действий по перехвату инициативы в борьбе с повстанческими и террористическими движениями, а также по укреплению и реорганизации институтов безопасности и афганских ВС, - пишут авторы документа. - Дорожная карта (так в Пентагоне называют план Гани - прим. ТАСС) все еще находится на ранней стадии разработки, но особое значение, которое ей придает руководство Афганистана, делает ее одной из самых значительных программ планирования, с тех пор как власти республики взяли на себя полную ответственность за безопасность в стране".

Кабул планирует, в частности, изменить структуру, повысить боеспособность афганских силы безопасности и увеличить почти в два раза контингент спецслужб республики, повысить эффективность военного командования, нарастить потенциал ВВС и сухопутных сил и противодействовать коррупции во власти. Так, в афганских ВС должны быть созданы "условия для проведения наступательных операций", включая "широкомасштабные наступательные операции в 2019 году".

В Минобороны США также подчеркнули, что Пакистан продолжает предоставлять убежище талибам. "Атаки в Афганистане, связанные с пакистанскими вооруженными группировками, портят афгано-пакистанские отношения, - говорится в докладе. - Повстанческие группировки, включая сети "Талибан" и "Хаккани", продолжают пользоваться убежищами на территории Пакистана".

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп наделил главу Пентагона Джеймса Мэттиса полномочиями определять численность американского воинского контингента в Афганистане. В докладе о возможном увеличении войск ничего не говорилось. Сейчас в Афганистане дислоцированы примерно 8,4 тыс. американских военнослужащих.

В середине мая на слушаниях в Конгрессе США директор Разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Винсент Стюарт заявил о необходимости США и НАТО изменить стратегию по стабилизации ситуации в Афганистане. Если они не сделают это, уверен генерал- лейтенант, то движение "Талибан" добьется значительного прогресса на поле боя.