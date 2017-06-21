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Эксперт: Верховный суд Венесуэлы не может отправить генерального прокурора в отставку

Международная панорама
21 июня, 1:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Специалист в области конституционного права Хосе Висенте Аро отметил, что такое решение может принять только Национальная ассамблея

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Руководитель Генеральной прокуратуры Венесуэлы не может быть отправлен в отставку по решению Верховного суда (ВС). Об этом заявил газете El Nacional специалист в области конституционного права Хосе Висенте Аро. Ранее в тот же день стало известно, что пленум ВС удовлетворил депутатский запрос о начале процесса в отношении главы надзорного ведомства Луисы Ортеги Диас.

"Ни ВС, ни даже его пленум не имеют полномочий для того, чтобы лишить занимаемой должности генерального прокурора", - отметил юрист. В соответствии с законодательством, такое решение может принять только Национальная ассамблея (парламент), причем для этого требуется абсолютное большинство голосов. Парламент страны находится под полным контролем оппозиции, которая не пойдет на такой шаг.

Диас ранее активно выражала несогласие с решениями ВС, в частности касающимися созыва Конституционной ассамблеи (КА) по решению президента Николаса Мадуро. Эта инициатива стала причиной еще большего обострения ситуации в республике, которую с начала апреля сотрясают организуемые оппозицией антиправительственные манифестации.

ВС 12 июня отказался рассматривать заявление генпрокурора против созыва КА. Такое же решение 14 июня было принято по ходатайству Диас об отмене назначения ряда членов высшей судебной инстанции. Позднее она подала в ВС еще три заявления против КА, требуя отменить президентские указы, касающиеся созыва этого органа, а также соответствующие решения Национального избирательного совета.

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